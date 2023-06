Final Fantasy 16 Bosskämpfe bringt einige PS5-Konsolen zur Überhitzung

Final Fantasy 16 Fakten

Einige Final Fantasy 16-Spieler haben kürzlich darüber geklagt, dass ihre PS5-Konsolen bei Bosskämpfen im neu veröffentlichten Square Enix-Rollenspiel überhitzen. Final Fantasy 16 bietet viele großartige Bosskämpfe, daher ist dies ein ziemlich ernstes Problem für Fans, die das neue Spiel gespannt erwartet haben und nun befürchten, dass ihre Konsolen während der intensivsten Gameplay-Phasen zu heiß werden könnten.

Final Fantasy 16 war eines der am meisten erwarteten Rollenspiele des Jahres 2023. Seit der Veröffentlichung von Final Fantasy 15 im Jahr 2016 waren die meisten Spieler sehr neugierig darauf, welche Richtung die nächste Fortsetzung des Franchises einschlagen würde. Das Spiel versprach eine düstere Geschichte und Gameplay, das stärker auf Action ausgerichtet sein sollte als die vorherigen Teile. Das Ergebnis ist, dass Final Fantasy 16 absolut nicht wie FF15 aussieht, was eine ziemlich gute Nachricht für Fans ist, die eine völlig andere Erfahrung erleben wollten.

Kurz nach dem Start bemerkten jedoch viele Spieler, dass ihre PS5-Konsolen während der intensivsten Kämpfe in Final Fantasy 16 überhitzten. Es ist nicht schwer, Beispiele unzufriedener Spieler in sozialen Medien zu finden.

my ps 5 turned off randomly when playing #ff16 #FinalFantasy16 #FINALFANTASYXVI without overheating notice (consolw just turned off itself)anyone have same problem? i cleaned my ps5 regularly btw.

Just fucking great. My PS5 is randomly turning off. Hopefully it’s not overheating but it feels kind of warm. Anyone know what could be wrong with it?

— 💫Shawn.EXE💫@MMBN2 & FF16 SOON (@WaxedKankles) June 23, 2023