Final Fantasy 16: Pre-Release Videos & Streams werden entfernt

Spielkopien von Final Fantasy 16 befinden sich vor dem eigentlichen Release-Termin im Umlauf. Square Enix warnt Streamer und Co vor Videos.

Final Fantasy 16 (C) Square Enix

Final Fantasy 16 Fakten

Es ist schon wieder passiert. Physische Kopien eines Videospiels sind vor dem eigentlichen Release-Termin die Hände von Spielern gekommen. Square Enix hat bestätigt, dass Kopien von Final Fantasy 16 vor der Veröffentlichung in die Hände der Öffentlichkeit gelangt sind. Und das japanische Unternehmen gibt bekannt, dass man gegen vorab veröffentlichte Videos und Streams von Final Fantasy 16 vorgehen wird.

In den sozialen Netzwerken findet man sie schon: Die PS5-Hüllen von Final Fantasy 16. Und das Action-Rollenspiel ist spielbar, wenn man es bereits daheim hat. Und natürlich ist die Verlockung groß, darüber einen Stream auf Twitch oder YouTube zu starten. Doch Square Enix findet das nicht lustig.

Spoiler-Videos für Final Fantasy 16 im Umlauf?

Warum die ganze Aufregung? Natürlich wegen der Spoiler-Gefahr. Square Enix bat auf seinen Social-Media-Kanälen alle Nutzer, die das Spiel frühzeitig erhalten, keine Medien- oder Story-Details zu teilen.

“Wir wissen, dass eine kleine Anzahl von physischen Kopien von Final Fantasy XVI im Umlauf ist”, so Square Enix. “Wir führen derzeit eine gründliche Untersuchung illegitimer Erwerbungen durch und ergreifen Maßnahmen, um dies vor dem offiziellen Start des Spiels am 22. Juni einzuschränken. – Für diejenigen, die eine Kopie vor dem Start erhalten, bitten wir höflich darum, keine Aspekte des Spiels, einschließlich Screenshots, Videos und Livestreams, zu teilen, bis Final Fantasy XVI offiziell gestartet ist. – Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass das vollständige Spielerlebnis nicht für unsere Fans ruiniert wird, und um das zu erreichen, werden wir alle Bilder, Videos oder Streams, die vor dem Starttag veröffentlicht werden, entfernen. Wir bitten um Ihre Unterstützung und Mitarbeit in dieser letzten Woche vor dem Start.”

Final Fantasy 16 wird am 22. Juni für die PlayStation 5 (PS5) veröffentlicht. Eine spielbare Demo für das Spiel wurde in dieser Woche im PlayStation Store veröffentlicht. Es gibt bereits eine Trophäen-Liste für Final Fantasy 16, die uns über so etwas wie einen “New Game+”-Modus aufgeklärt hat.