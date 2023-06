Final Fantasy 16 – Alle Trophäen enthüllt!

Die komplette Liste der Trophäen für Final Fantasy 16 ist aufgetaucht und zeigt, wie viele Trophäen du sammeln musst, um Platin zu erhalten.

Final Fantasy 16 - (C) Square Enix

Final Fantasy 16 Fakten

Die vollständige Liste der Trophäen für Final Fantasy 16 ist erschienen und umfasst insgesamt 50 Trophäen, die für Spieler verfügbar sein werden. Eines der Trophäen-Ziele spricht über einen möglichen Bonus-Modus in Final Fantasy 16.

Eine Woche vor dem Release des Spiels werden immer mehr Neuigkeiten bekannt, die das Gameplay-Erlebnis genauer beleuchteten. Einer der Gründe, warum das Spiel so viel diskutiert wird, ist die Tatsache, dass es vor dem Veröffentlichungsdatum bei Spielern gesichtet wurde und somit Spoiler im Überfluss vorhanden sind. Bereits jetzt gibt es etliche Fotos im Internet (u.a. Twitter), die Final Fantasy 16 in freier Wildbahn zeigen.

WERBUNG

Um die Liste der immer länger werdenden Spoiler zu ergänzen, hat Powerpyx die Trophäen enthüllt, die in Final Fantasy 16 verfügbar sein werden.

Alle Trophäen in Final Fantasy 16

Eine komplette Liste! – Das Spiel wird insgesamt 50 Trophäen haben (1 Platin, 3 Gold, 6 Silber, 40 Bronze) und die meisten von ihnen drehen sich um den allgemeinen Abschluss. 12 der Trophäen beziehen sich auf die Story-Inhalte. Weitere 18 Trophäen sind auf Kampfleistungen in Final Fantasy 16 ausgerichtet, wie z.B. 100 Treffer mit einem Megaflare zu landen, 3 Steel Counter in einer einzigen Schlacht erfolgreich auszuführen und so weiter.

Die Liste beinhaltet keine Story-bezogenen Trophäen!

Kampf

Punisher: Bestrafe 10 Feinde (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend)

Du bist nicht mein Boss: Besiege einen Boss, ohne Schaden zu nehmen.

Dazu gemacht, gebrochen zu werden: Besiege 20 Feinde, während sie halb vorbereitet sind (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Es sind über 50.000: Füge einem Feind 50.000 Schaden zu, während er in die Knie gezwungen ist (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend und wenn Ifrit voll vorbereitet ist).

Sheeeeeeeeeeeeeeeift: Lande 15 Shift Strikes oder Shift Shots kombiniert (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Heiße Waffen: Führe und lande 2 Heatwave Counters in einer einzigen Schlacht (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Tödliche Anziehungskraft: Besiege 5 Gegner in der Luft, nachdem du Deadly Embrace benutzt hast (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Nie wieder runterkommen: Lande Gouge, Wicked Wheel und Rook’s Gambit in der Luft, bevor du landest (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Ich bin der Donner: Entlade 50 Blitzbälle mit Blind Justice (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Weg zur Erlösung: Locke einen Feind dreimal dazu, einen Lightning Rod zu treffen, bevor er verschwindet (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Unberührbar: Lande Titanic Block, um 10 feindliche Angriffe abzuwehren (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Schlagende Blöcke besiegen: Lande den dritten Schlag eines Titanic Counters zweimal in einer einzigen Schlacht (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

100 Mfps: Lande insgesamt 100 Treffer mit Megaflare Lv. 2 oder höher (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Solch Ausweichen, So Mega-Trophäe: Führe 3 Präzisions-Ausweichmanöver aus, während du ein einziges Megaflare auflädst (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Oh, Snap!: Füge 10 Gegnern Permafrost zu, indem du Angriffe mit Cold Snap perfekt ausweichst (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Kaltblütig: Besiege gleichzeitig drei oder mehr Gegner, die mit Frostbite, Permafrost oder Diamond Dust eingefroren sind (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Jede verdammte Sehne: Lande fünfmal Zantetsuken Lv. 2 oder höher (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Fäuste aus Stahl-Trophäe: Führe 3 Steel Counter in einer einzigen Schlacht aus (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Abschluss

Ja, Eikon: Meistere alle Fähigkeiten und Leistungen eines einzigen Eikons.

Meisterklasse: Verbessere alle Fähigkeiten und Leistungen auf ihr Maximum.

Mit zwei Ds: Erhöhe die Stärke von Verbrauchsgegenständen und die Anzahl von Inventarslots auf ihr Maximum.

Und sie öffneten meinen Verstand: Sammle sechs Schilder.

Denk, Mark!: Besiege 10 berüchtigte Zielpersonen.

Jäger, Gejagter: Schließe das Hunt Board ab.

Probelauf: Absolviere einen Chronolithen-Test.

Für den Hort: Erhalte alle Kuriositäten.

Auf den Fünfer gekleidet: Stelle 5 Ausrüstungsgegenstände her oder verbessere sie.

Halb Zwölf im Zwielicht: Schmiede das legendäre Schwert Gotterdammerung.

Der Stift ist mächtig: Öffne 10 Briefe am Lesetisch.

Je mehr du weißt: Hilf Harpocrates, den Wissensstand 5 zu erreichen.

Vorsichtiger Flüsterer: Erhalte alle verfügbaren Gegenstände von deinen Auftraggebern.

Du kannst den Hund streicheln-Trophäe: Streichle Torgal 5-mal.

Ein feiner Hund: Führe 5 Präzisionsschläge aus und lande sie (exklusive Kämpfe in der Halle der Tugend).

Wenn du alleine reitest: Reite zum ersten Mal auf Ambrosida.

Hier sind Rosfields: Besuche alle Bereiche auf der Welt- und Lokalkarte.

Eureka: Gib 36.000 Gil im Tub & Crown aus.

Fantasy, endlich: Beende das Spiel im “Final Fantasy”-Modus.

Die restlichen Errungenschaften beziehen sich auf Abschlussleistungen im Zusammenhang mit den Sammelobjekten und dem Fortschritt beim Upgrade. Eine bemerkenswerte Trophäe handelt davon, das Spiel im “Final Fantasy”-Modus abzuschließen, was auf eine Schwierigkeitsfunktion in Final Fantasy 16 hindeuten könnte, die im zweiten Durchlauf verfügbar sein könnte. Damit dürfte geklärt sein, dass Final Fantasy 16 so etwas wie “New Game+” haben dürfte.

Final Fantasy 16 mehrmals spielen, um alle Trophäen zu erhalten

Spieler müssen möglicherweise Final Fantasy 16 mehr als einmal spielen, um alle oberhalb aufgelisteten Trophäen zu erhalten. Alles deutet auf eine Schwierigkeitsoption hin, die erst freigeschaltet werden kann, nachdem der erste Durchgang abgeschlossen ist. Andererseits könnte der Modus “Final Fantasy” auch bedeuteten, dass der zweite Durchgang als rundenbasierter Kampfmodus abgewickelt wird. Das wäre für die Hardcore-Fans der Rollenspielserie sicherlich ein Genuss!

Das würde wiederum bedeuten, dass Square Enix deine Kampffähigkeiten herausfordert, die sehr anspruchsvoll werden können. Wahrscheinlich werden nur die wenigsten Spieler diese Trophäen jemals zu Gesicht bekommen.

Final Fantasy 16 wird am 22. Juni für PlayStation 5 veröffentlicht.