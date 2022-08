FIFA 23 bekommt “Rollenspiel-Elemente” im Karriere-Modus

Das kommende FIFA 23 wird die letzte Kooperation zwischen FIFA und EA SPORTS darstellen. Die Partnerschaft geht zu Ende und die Spieler zeigen sich gespannt, was der “letzte Eintrag” in dieser 30-jährigen Geschichte bringen wird. Jetzt ist ein neues Detail bekanntgeworden: Die Fußball-Simulation FIFA 23 wird mehr Rollenspiel-Elemente im Karriere-Modus erhalten, als die Vorgänger-Spiele.

Ein kürzlich veröffentlichtes “Depp Video” zeigt uns einen Blick auf den aktualisierten Karriere-Modus. Normalerweise folgst du im Spiel einen Punkt-zu-Punkt-Pfad. Das heißt, zwischen Trainingsspielen und Matches hin und her springen. Als Trainer kannst du in FIFA 22 die Moral der Mannschaft stärken, indem du die “richtigen” Antworten in der Pressekonferenz gibst. In FIFA 23 wirst du nun den Charakter deiner Spielerin oder Spieler konkretisieren können.

FIFA 23: Hänge mit deinen Mitspielern ab

Mehr Features im Karriere-Modus. Interviews nach dem Spiel, auch für Spieler und das Abhängen mit Teamkollegen aus der Mannschaft werden die Persönlichkeit deines Charakters stärken. Die Rollenspiel-Elemente lassen dich entscheiden, wofür du dein “hart verdientes Geld” ausgeben wirst. Dadurch vergibt das Spiel Persönlichkeitspunkte, wenn du zum Beispiel einen Personal Trainer zulegst, um längerfristig in deine Karriere zu investieren. Kaufst du dir einen sündteuren Sportwagen, verändert das auch deinen Spielertyp.

Die Art und Weise, wie du deinen Charakter im Karriere-Modus von FIFA 23 entwickelst, verändert auch den Spielstil. Als Maverick bist du risikofreudiger und schließt die Situation eher ab, als zum Teamkollegen abzuspielen. Heartbeat-Spieler entscheiden sich eher dafür, das Team an erster Stelle zu stellen.

Das komplette Video kannst du auf YouTube ansehen:

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September 2022 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC, Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022. Die Fußball-Simulation kann ab jetzt vorbestellt werden, u.a. auf Amazon.de (Affiliate-Link).

