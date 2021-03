FIFA 21-Spieler klärt auf: Wie lange würde es dauern ein FUT-Team ohne Mikrotransaktionen freizuschalten?

FIFA 21: Die Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S startete am 4. Dezember 2020. (C) EA Sports

Redwood City, Kalifornien – Die FIFA-Fußballspiel-Serie gilt als einer der erfolgreichsten Videospiele überhaupt und ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil von Konsolen- und PC-Spielern, wie auch FIFA 21. Mitte der neunziger Jahre begann man jährlich ein neues FIFA auf den Markt zu bringen. In den letzten zehn Jahren war FUT (FIFA Ultimate Team) eine wichtige Ergänzung der Serie. Ein Fan zeigte sein ultimatives Engagement, indem er berechnete, wie lange es dauern würde, bis er sein Traum-FUT-Team erlangt.

In einem kürzlich auf Twitter veröffentlichten Beitrag hat sich ein ernsthaft engagierter FIFA-Fan der Herausforderung gestellt, alle Spieler seiner Wahl ohne den Einsatz von Mikrotransaktionen zu gewinnen. Er wollte wissen, ob es erreichbar ist, ohne einen einzigen Euro auszugeben. Der Twitter-Nutzer, der unter dem Pseudonym ScudzTV bekannt ist, sagte, sein Traumteam würde 100 Millionen Coins im Spiel benötigen, um sie zusammenzustellen.

Die Rechnung des ehrgeizigen Spielers ist ernüchternd für jene, die kein Echtgeld für FIFA 21 zusätzlich ausgeben möchten. Um auf den Wert von 100 Millionen Coins zu kommen müsste man 22.000 Stunden ununterbrochen Spielen! Das rund um die Uhr, was ungefähr 916 Tage sind oder zweieinhalb Jahre.

FIFA Ultimate Team: Kein Glücksspiel?

EA Sports-Präsident Peter Moore sagte, dass Lootboxen von FUT nicht als Glücksspiel angesehen werden sollen. Um auf 100 Millionen Coins zu kommen, müsste man einiges an Echtgeld einsetzen, um sein Traum-Team zu bekommen. 100 Punkte kosten ca. einen Euro, wobei es grundsätzlich verboten ist, sich Coins zu kaufen, um im Spiel erfolgreicher zu sein. Außer man kauft Coins im offiziellen FUT-Shop. Insgesamt reden wir bei 100 Millionen Coins von einer Summe von etwa 100.000 Euro.

FUT-Karten-Verkauf von EA-Mitarbeitern

Diesen Monat leitete Electronic Arts eine Untersuchung ein, nachdem behauptet wurde, dass Mitarbeiter des amerikanischen Unternehmens seltene FUT-Karten an Gamer verkauften, von denen einige 1000 Euro oder mehr gekostet haben sollen. Der Verkauf dieser Karten war nicht im Sinn von EA und erregte große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Der Hashtag #EAGate wurde schnell zum Trend in diesem Monat.

Die kontroverse Diskussion rund um Lootboxen werden sich Publisher wie EA noch länger stellen müssen. FIFA 21 und andere Spiele werden deshalb immer wieder in der Kritik stehen.

FIFA 21 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Für die Nintendo Switch brachte EA, mit Firmensitz in Redwood City, Kalifornien, eine Legacy Edition.

Die Fußball-Simulation gilt jährlich zu den meistverkauften Videospielen, wie auch 2020 in Deutschland und Österreich. Letzten Monat dominierte FIFA 21 weiterhin die PlayStation Download-Charts.