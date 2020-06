Far Cry 6: Große Enthüllung bereits nächsten Monat

Far Cry 5 - (C) Ubisoft

Ubisoft hat in den letzten Monaten einige Male angekündigt, dass sie in diesem Jahr fünf große AAA-Spiele veröffentlichen wollen (obwohl eines davon aufgrund von COVID-19 möglicherweise verzögert wird). Vier dieser großen Titel – Assassins Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters – wurden enthüllt. Und obwohl der fünfte noch nicht offiziell enthüllt wurde, deuten Berichte nachdrücklich darauf hin, dass es Far Cry 6 sein wird.

Jetzt verdoppelt sich ein neuer Bericht von Gamereactor. Es heißt, dass Far Cry 6 vor April 2021 veröffentlicht wird und dass Ubisoft plant, es auf seinem digitalen Showcase im E3-Stil, Ubisoft Forward, bekannt zu geben, das derzeit für den 12. Juli geplant ist. Interessanterweise heißt es in dem Bericht auch, dass im Gegensatz zu Far Cry 5, das nächste Spiel in der Serie wird nicht in den Vereinigten Staaten (USA) spielen. Release-Plattformen für das Spiel werden nicht erwähnt, aber es liegt nahe, dass es generations-übergreifend sein wird.

Anscheinend erwartet uns ein Ego-Shooter an einem exotischeren Ort. Was uns Ubisoft bringen wird, könnten wir – wenn der Termin stimmt – am 12. Juli sehen.

Hält sich Far Cry 6 an die bewährte Ubisoft Open-World-Formel?

Wenn der Titel angekündigt wird, wird es interessant sein, wie es aussehen wird. Das Far Cry-Franchise-Unternehmen hat sich immer eng an die Open-World-Formel von Ubisoft gehalten, aber das Unternehmen hat Interesse bekundet, sich davon zu entfernen. Wir werden sehen, ob es grobe Änderungen geben wird.

Far Cry 6 könnte für PC, PS4, PS4, Xbox One und Xbox Series X im 1. Quartal 2021 erscheinen. Allerdings liegt es nahe, dass es zu Verschiebungen aufgrund der COVID-19-Pandemie kommen kann. Bereits im Februar gab es einen anderen Leak, der etwas Ähnliches uns mitteilte.