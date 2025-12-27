Neues Fable-Update macht Fans Hoffnung: Release für 2026 wohl eine „sichere Bank“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans warten gefühlt eine Ewigkeit auf die Rückkehr einer der beliebtesten Xbox-Reihen. Seit Jahren schwebt der Fable-Reboot irgendwo zwischen Hoffnung, Zweifel und stiller Angst vor der nächsten Verschiebung. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass es das Spiel gar nicht gibt. Jetzt gibt es ein neues Update, das zumindest vorsichtigen Optimismus auslöst und die Diskussionen in der Community neu entfacht.

Denn offiziell bleibt es dabei: Fable soll 2026 erscheinen. Das ist nichts Neues. Neu ist aber ein Detail aus dem Hintergrund der Entwicklung, das viele Fans als klares Signal deuten: Der Release-Zeitraum könnte tatsächlich halten.

Bekannt wurde, dass Microsoft die Zusammenarbeit mit Eidos Montreal für Fable beendet hat. Das Studio unterstützte die Entwicklung seit 2022 mit einem größeren Team von rund 100 Entwicklerinnen und Entwicklern. Nun ist diese externe Hilfe ausgelaufen, viele Mitarbeiter wurden entlassen (via Insider-Gaming.com). Auf den ersten Blick klingt das für manche Fans alarmierend. Weniger Leute, weniger Tempo, mehr Risiko, so die Sorge. Unter anderem auf Reddit liest man Kommentare wie: „Das fühlt sich nach Kürzungen an“ oder „Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen.“ Gleichzeitig setzt sich aber eine andere Lesart durch, die deutlich optimistischer klingt.

Fable Release-Termin: Viele Hinweise sprechen für die finale Entwicklungsphase

Fable wird intern von Playground Games entwickelt, allerdings nicht vom klassischen Forza Horizon-Team, sondern von einer eigens aufgebauten Rollenspiel-Struktur. Dass ein so großes Projekt in der Aufbauphase externe Unterstützung braucht, ist normal. Genauso normal ist es, dass diese Hilfe endet, sobald ein Spiel in die heiße Phase geht.

Genau das vermuten viele Branchenbeobachter jetzt: Fable könnte sich in der Polishing-Phase befinden. Weniger neue Inhalte, mehr Feinschliff. Bugs, Balance, Performance. Für solche Schritte braucht es keine riesigen externen Content-Teams mehr. In dieser Zusammensetzung wäre das Ende der Eidos-Montreal-Unterstützung kein Rückschritt, sondern ein Fortschrittszeichen. Verdammt schlecht für die Mitarbeiter, die vor allem Xbox eben für eben Fable und Grounded 2 unterstützt haben!

Wird Fable gar erst 2027 erscheinen?

Trotzdem bleibt die Nervosität. Fable hatte eine lange, nicht immer reibungslose Entwicklung. In der Community herrscht deshalb ein gewisses Trauma: zu viele Spiele, die „fast fertig“ waren und dann doch verschoben wurden. Besonders Xbox-Fans sind vorsichtig geworden. Viele Diskussionen drehen sich deshalb um eine Frage: „Ist 2026 wirklich sicher oder nur das nächste Ziel, das wieder kippt?“ Das aktuelle Update nimmt dieser Angst zumindest etwas den Druck. Ein Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht, wird seltener noch um ein ganzes Jahr verschoben.

Zusätzliche Hoffnung macht ein Blick auf den Kalender. Der nächste Xbox Developer Direct ist für den kommenden Monat geplant. Fable wurde für das Event bereits bestätigt und genau hier erwarten viele Fans endlich das, worauf sie seit Jahren warten: ein konkretes Release-Datum. Sollte Fable tatsächlich 2026 fest eingeplant sein, wäre jetzt der perfekte Moment für diese Ankündigung. Gameplay zeigen, Vertrauen aufbauen, ein klares Signal senden. Was dagegen spricht? Man hätte den Rahmen der „The Game Awards“ perfekt dafür nützen können. Man hätte damit ein viel größeres Publikum erreichen können, wenn man sich sicher gewesen sei, dass Fable tatsächlich einen fixen Termin hat.

Niemand will Fable vorschnell feiern. Dafür ist zu viel Zeit vergangen, zu viel Geduld verbrannt worden. Aber dieses Update fühlt sich anders an als frühere Gerüchte. Weniger Marketing, mehr Entwicklungssignal. Weniger Versprechen, mehr Struktur. Bleiben wir trotzdem vorsichtig!

Ob Fable neben Xbox Series und PC auch für PlayStation 5 erscheint ist derzeit noch fraglich.

