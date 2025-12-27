DailyGame
DailyGame - Gaming News - Xbox - Neues Fable-Update macht Fans Hoffnung: Release für 2026 wohl eine „sichere Bank“
4 Min. lesen
Finale Entwicklungsphase

Neues Fable-Update macht Fans Hoffnung: Release für 2026 wohl eine „sichere Bank“

Neues Fable-Update sorgt für Optimismus: Externe Entwickler steigen aus. Ein Zeichen für die finale Phase? Fans hoffen auf einen festen Release 2026.

i Neues Fable-Update macht Fans Hoffnung: Release für 2026 wohl eine „sichere Bank“
Artikel von Markus +

Fans warten gefühlt eine Ewigkeit auf die Rückkehr einer der beliebtesten Xbox-Reihen. Seit Jahren schwebt der Fable-Reboot irgendwo zwischen Hoffnung, Zweifel und stiller Angst vor der nächsten Verschiebung. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass es das Spiel gar nicht gibt. Jetzt gibt es ein neues Update, das zumindest vorsichtigen Optimismus auslöst und die Diskussionen in der Community neu entfacht.

Denn offiziell bleibt es dabei: Fable soll 2026 erscheinen. Das ist nichts Neues. Neu ist aber ein Detail aus dem Hintergrund der Entwicklung, das viele Fans als klares Signal deuten: Der Release-Zeitraum könnte tatsächlich halten.

Werbung

Bekannt wurde, dass Microsoft die Zusammenarbeit mit Eidos Montreal für Fable beendet hat. Das Studio unterstützte die Entwicklung seit 2022 mit einem größeren Team von rund 100 Entwicklerinnen und Entwicklern. Nun ist diese externe Hilfe ausgelaufen, viele Mitarbeiter wurden entlassen (via Insider-Gaming.com). Auf den ersten Blick klingt das für manche Fans alarmierend. Weniger Leute, weniger Tempo, mehr Risiko, so die Sorge. Unter anderem auf Reddit liest man Kommentare wie: „Das fühlt sich nach Kürzungen an“ oder „Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen.“ Gleichzeitig setzt sich aber eine andere Lesart durch, die deutlich optimistischer klingt.

Fable Release-Termin: Viele Hinweise sprechen für die finale Entwicklungsphase

Fable wird intern von Playground Games entwickelt, allerdings nicht vom klassischen Forza Horizon-Team, sondern von einer eigens aufgebauten Rollenspiel-Struktur. Dass ein so großes Projekt in der Aufbauphase externe Unterstützung braucht, ist normal. Genauso normal ist es, dass diese Hilfe endet, sobald ein Spiel in die heiße Phase geht.

Genau das vermuten viele Branchenbeobachter jetzt: Fable könnte sich in der Polishing-Phase befinden. Weniger neue Inhalte, mehr Feinschliff. Bugs, Balance, Performance. Für solche Schritte braucht es keine riesigen externen Content-Teams mehr. In dieser Zusammensetzung wäre das Ende der Eidos-Montreal-Unterstützung kein Rückschritt, sondern ein Fortschrittszeichen. Verdammt schlecht für die Mitarbeiter, die vor allem Xbox eben für eben Fable und Grounded 2 unterstützt haben!

Werbung

Bereits 2020 (!) bekamen wir einen CGI-Trailer von Fable aufgetischt. Seitdem gab es einen weiteren Trailer, aber keine große Gameplay-Offensive oder hunderte Screenshots... - Bild: Playground Games

Bereits 2020 (!) bekamen wir einen CGI-Trailer von Fable aufgetischt. Seitdem gab es einen weiteren Trailer, aber keine große Gameplay-Offensive oder hunderte Screenshots… – Bild: Playground Games

Wird Fable gar erst 2027 erscheinen?

Trotzdem bleibt die Nervosität. Fable hatte eine lange, nicht immer reibungslose Entwicklung. In der Community herrscht deshalb ein gewisses Trauma: zu viele Spiele, die „fast fertig“ waren und dann doch verschoben wurden. Besonders Xbox-Fans sind vorsichtig geworden. Viele Diskussionen drehen sich deshalb um eine Frage: „Ist 2026 wirklich sicher oder nur das nächste Ziel, das wieder kippt?“ Das aktuelle Update nimmt dieser Angst zumindest etwas den Druck. Ein Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht, wird seltener noch um ein ganzes Jahr verschoben.

Lesenswert
Nach dem Game-Awards-Debakel: Muss Xbox jetzt endlich liefern? – Kommt jetzt Fable?
Forza Horizon 6 könnte deutlich früher erscheinen Fans dachten
Der kontroverse Fable-Erfinder Molyneux will sich zurückziehen
Forza Horizon 6 bringt 2026 die Open-World-Rennen nach Japan
Xbox-Manager rät Betroffenen, ChatGPT als Karrierecoach zu nutzen
Forza Motorsport ist nicht mehr: Microsoft zieht den Stecker für die Renn-Simulation
Forza Horizon 6: Hinweise verdichten sich – baldiger Release-Termin in Aussicht?
Die 22 größten Games für 2025, die du im Blick behalten solltest

Zusätzliche Hoffnung macht ein Blick auf den Kalender. Der nächste Xbox Developer Direct ist für den kommenden Monat geplant. Fable wurde für das Event bereits bestätigt und genau hier erwarten viele Fans endlich das, worauf sie seit Jahren warten: ein konkretes Release-Datum. Sollte Fable tatsächlich 2026 fest eingeplant sein, wäre jetzt der perfekte Moment für diese Ankündigung. Gameplay zeigen, Vertrauen aufbauen, ein klares Signal senden. Was dagegen spricht? Man hätte den Rahmen der „The Game Awards“ perfekt dafür nützen können. Man hätte damit ein viel größeres Publikum erreichen können, wenn man sich sicher gewesen sei, dass Fable tatsächlich einen fixen Termin hat.

Niemand will Fable vorschnell feiern. Dafür ist zu viel Zeit vergangen, zu viel Geduld verbrannt worden. Aber dieses Update fühlt sich anders an als frühere Gerüchte. Weniger Marketing, mehr Entwicklungssignal. Weniger Versprechen, mehr Struktur. Bleiben wir trotzdem vorsichtig!

Ob Fable neben Xbox Series und PC auch für PlayStation 5 erscheint ist derzeit noch fraglich.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!