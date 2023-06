Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen gegeneinander kämpfen

Kann es wirklich sein, dass Elon Musk und Mark Zuckerberg zusammen in den Ring steigen? Wir hoffen es!

Ja, ihr habt richtig gelesen. Bei der Überschrift handelt es sich nicht um einen Aprilscherz. Es ist auch keine Version irgendeines multiversale Parallelenuniversum, wie sie derzeit gerade im Trend liegen. Nein, die beiden Milliardäre haben tatsächlich davon gesprochen, gegeneinander zu kämpfen. Doch wer gewinnt im Kampf Twitter gegen Meta, Tesla gegen Facebook, Elon Musk gegen Mark Zuckerberg? (via BBC)

Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Der erste Schlag geht schon mal zugunsten Elon Musks aus. Denn das (noch) Wortgefecht, hat sich zunächst in dessen Arena, auf Twitter, zugetragen. Dort schrieb der SpaceX-Milliardär den Facebook-Mitgründer direkt an, nachdem letzterer Fotos von sich bei einem “Jiu Jitsu”-Wettbewerb teilte. “Lust auf einen Cage Fight?”, kommentierte der Milliardär.

Worauf Mark Zuckerberg nicht lange mit der Antwort wartete. “Schick mir einen Ort”, hieß es vom Meta-Chef kurzerhand. Elon Musk nannte daraufhin die Vegas Octagon Arena im amerikanischen Bundesstaat Nevada. Die Arena ist der populäre Austragungsort der Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC). Sie ist bekannt dafür von einem robusten Stahlkäfig umzäunt zu sein.

Zuckerberg, der unlängst eine Gold- und Silbermedaille im Jiu Jitsu gewann, scheint der Favorit zu sein, wenn die beiden Unternehmer aufeinandertreffen. Doch Tech-Millionär Elon Musk hat eine ganz besondere Technik , wie er wenig später auf Twitter zugab. “Ich habe da diesen großartigen Trick, den ich “Das Walross” nenne. Bei dem ich mich nur auf meinen Gegner lege und nichts mache.”, so der Milliardär. Doch ob das milliardenschwere Schwergewicht damit auch Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Standpunkt müssen wir leider davon ausgehen, dass die beiden Unternehmer nur herumgescherzt haben. Es wäre nicht das erste Mal.

Auf Nachfrage ließ das von Zuckerberg geleitete Unternehmen, Meta, jedoch verlautbaren, dass die Geschichte für sich selbst sprechen würde. Keine klare Absage, wie wir finden. Also bleibt uns in der Zwischenzeit nichts anderes übrig als darüber zu spekulieren, wer den Kampf der Tech-Giganten gewinnen würde. Was glaubt ihr?