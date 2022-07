Elon Musk: Steam könnte bald für Tesla-Autos freigeschaltet werden

Videospiele im Tesla - (C) Tesla, PlayStation, Valve - Bildmontage

Wie Elon Musk via Twitter schrieb, könnte Steam bald in Tesla-Autos funktionieren. Derzeit mache das Unternehmen “Fortschritte bei der Steam-Integration”. Wann können wir also mit der ersten Demonstration rechnen?

Geht es nach dem Milliardär, dann können wir bereits “nächsten Monat” damit rechnen, dass wir sehen werden wie Steam in einem Tesla läuft.

Tesla als Spielkonsole

Es ist nichts Neues, dass es Videospiele in Tesla-Autos gibt. Ursprünglich waren zwei Titel verfügbar: 2048 und Beach Buggy Racing. Zwei Spiele, mit denen man sich beim Aufladen die Zeit vertreiben kann. Nachdem es auch einen eigenen Spielecontroller für Tesla gibt, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch größere Plattformen wie Steam abrufbar werden.

Wie gut dient ein Tesla als Spielkonsole? Dank der Rechenleistung eines AMD Ryzen kann man die verbaute Hardware mit einer PS5 oder Xbox Series X/S vergleichen. Bereits jetzt gibt es eine Vielzahl verschiedener Spiele, die man im Tesla “zocken” kann, von Cuphead bis Sonic the Hedgehog über “Tesla Arcade”. Die Aufrüstung mit Steam könnte eine Erweiterung von über 50.000 Titeln bedeuten.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

“Es gab noch nie ein Auto mit hochmoderner Computertechnologie, hochmodernem Infotainment, das buchstäblich auf dem Niveau einer PlayStation 5 liegt”, wie Elon Musk während einer Vorführung der neuesten Modelle im vergangenen Monat sagte. “Dies ist die tatsächliche Leistung auf PlayStation 5-Niveau.”

Er betonte auch, dass ein Tesla Cyberpunk 2077 ausführen kann. Das Auto schafft dafür sogar 60 FPS.

Nur während man parkt: Während der Fahrt ist das Spielen im Tesla natürlich nicht gestattet.