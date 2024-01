Elden Ring DLC: Release-Termin dürfte sehr nah sein, laut Steam

Natürlich möchten wir dir nicht die Hoffnung machen, dass der Elden Ring DLC nur noch wenige Tage zum Release entfernt ist, aber allzu lange dürfte es nicht mehr dauern! Eine Veröffentlichung von “Shadow of the Erdtree” in den kommenden Wochen scheint durchaus plausibel, wie neueste Informationen zeigen.

Woher wir mehr über den nahen “Elden Ring DLC Release-Termin” wissen? Auf SteamDB.com wurde vor 13 Stunden eine neue App-ID registriert, wie “Ziostorm” auf Twitter als Erster veröffentlichte. Derzeit trägt der DLC den Namen “Unknown App 2778580” auf der Webseite.

Natürlich ist das keine (absolute) Bestätigung, dass der DLC tatsächlich nächsten Monat erscheint, aber FromSoftware wirft einen großen Schatten auf Steam. Es gibt jedoch auch den “Leak”, das Hardware-Hersteller Thrustmaster für nächsten einen eigenen Elden Ring-Controller veröffentlichen wird. Warum gerade dann?

Wann genau wird der Elden Ring DLC erscheinen?

Der Veröffentlichungstermin der Erweiterung von Elden Ring könnte einfach auf den zweiten Jahrestag am 25. Februar 2022 abzielen. Aber wenn du bedenkst, dass “Shadow of the Erdtree” am ersten Jahrestag enthüllt wurde, scheint es, als würden die Puzzlestücke gut zusammenpassen und ein DLC-Start könnte etwa zur gleichen Zeit erfolgen! Vielleicht erfahren wir es offiziell in zwei Tagen auf der Xbox Developer_Direct. Oder FromSoftware geht damit ins PlayStation Showcase, um den DLC vorzustellen.

Ursprünglicher Artikel vom Michael Weingärtner am 28. Februar 2023:

ELDEN RING: DLC Erweiterung wurde in einem Tweet enthüllt

Dass From Softwares Open World Hit Elden Ring eine Erweiterung (in Form eines DLC) bekommen wird, war klar. Und trotzdem hat die Ankündigung mehr als ein Jahr auf sich warten lassen.

Bereits bei den Game Awards wurde die Ankündigung erwartet, doch dann hat Elon Musks „Nachrichten-Zentrale“ den Vogel im wahrsten Sinne abgeschossen. Denn die wohl am meisten erwartete Erweiterung wurde in einem Tweet angekündigt.

Was kann man aus der Ankündigung erfahren?

Noch hüllt sich das Entwicklerteam in Schweigen. Weder gibt es ein Trailer noch Story relevante Informationen. Einzig der Namen der Erweiterung ist bekannt: “Shadow of the Erdtree”, also “Schatten des Erdenbaums” wird der DLC heißen. Im offiziellen Tweet wird auch noch kein Release Datum verraten sondern nur, dass sie in Entwicklung ist.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Außer einem düsteren, scheinbar Gold blutenden Erdenbaum ist noch ein Feld mit geisterhaften Grabsteinen zuerkennen. Darin sehen wir ein Spektralross, auf dem eine Person mit langem, blondem Haaren sitzt. Ob es sich allerdings um Marika handelt, ist nicht zu erkennen. Vielleicht handelt es bei der Person auf dem Pferd auch um einen ganz neuen Charakter den wir im Hauptspiel von Elden Ring noch gar nicht getroffen haben.

Da es noch einige Geheimnisse in Elden Ring gibt die gelöst werden wollen ist eine wage Ankündigung wie diese natürlich zum fast perfekten Zeitpunkt erschienen. Denn 1 Jahr nach dem Release des Open World Spiels wurde es bereits etwas ruhig um den Titel. Um wen es sich bei dem mysteriösen Reiter handelt und warum der Erdenbaum zu bluten scheint, wird uns wohl erst ein Trailer verraten. Hoffentlich beträgt die Wartezeit nun nicht wieder mehr als ein Jahr um mehr über die neue Story zu erfahren.

Was wir von Elden Ring nach dessen Release hielten könnt ihr hier in unserer Review nachlesen.

Elden Ring erschien am 25. Februar 2022 für PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One und Xbox Series X/S und Windows PC.