EA Sports FC 24: Neue Funktionen, die das Spielerlebnis “revolutionieren” sollen

So funktioniert der "Matchday" in EA Sports FC 24. Neue Funktionen, die alles verändern sollen. Ist das wirklich so?

Vom "Dreiecksspiel" reden nicht nur Fußball-Trainer, sondern auch EA. - (C) Electronic Arts

EA Sports FC Fakten

Entwickler: EA-Sports Publisher: EA Genre: Sport Release: 29/09/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu EA Sports FC

Du liebst Fußball, auch wenn es draußen regnet? Du spielst seit Ewigkeiten FIFA? Nun, in EA Sports FC (24) ändert sich nicht nur der Name, nach den Lizenz-Streitigkeiten zwischen der FIFA und EA Sports, sondern auch der Match-Tag an sich.

Wenn du neugierig bist, was dich erwartet und wie diese Innovationen das Matchday-Erlebnis verändern werden, dann lies weiter für eine umfassende Übersicht über alles, was du wissen musst.

Die Entwickler haben bereits mit der Vorstellung des klassischen Karrieremodus beeindruckt und versprechen weitere Enthüllungen, darunter Ultimate Team und Pro Clubs. Doch der Fokus liegt jetzt auf dem Matchday-Erlebnis, das ein erhebliches Upgrade erhält.

Neue Technologien, Neue Funktionen: Das bietet EA FC 24 Matchday

In einer aufregenden Livestream-Übertragung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von EA Sports FC 24 wurden die neuesten Entwicklungen und Änderungen im Matchday-Erlebnis detailliert präsentiert. Die Integration der neuesten Frostbite-Technologie verspricht eine Revolution des Spielerlebnisses, angefangen bei realistischen Spielermodellen bis hin zu beeindruckenden Beleuchtungseffekten und vielem mehr.

Spielermodelle in neuer Dimension: Die SAPIEN-Technologie

Eine der beeindruckendsten Neuerungen sind die Spielermodelle in EA Sports FC 24, die dank der fortschrittlichen SAPIEN-Technologie eine bisher nie dagewesene Realität auf den Bildschirm bringen. Spieler werden nicht nur realistischer aussehen, sondern auch authentischer agieren. Die Bewegungen und Aktionen auf dem Spielfeld werden dich in eine noch “tiefergehende Spielerfahrung” eintauchen lassen, so EA Sports.

Details machen den Unterschied: Das überarbeitete Stoffsystem von EA Sports FC 24 ist eines der Dinge, die sich komplett neu verhalten. Die Kleidung der Spieler verformt und knittert sich nun realistisch entsprechend ihren Bewegungen. Egal ob Volleys, Sprünge, Tacklings oder Feierlichkeiten – jedes Detail wurde akribisch verfeinert, um ein Höchstmaß an Realismus zu erreichen.

Lichtspiele für intensiveren Spielspaß: Beleuchtungsfunktionen

Die Beleuchtungsfunktionen von EA Sports FC 24 wurden durch die neue Frostbite-Technologie auf ein neues Niveau gehoben. Das Ergebnis sind beeindruckende Kontraste, die das Spielerlebnis noch eindringlicher gestalten. Das Spiel wird in einem neuen Licht erstrahlen, das die Atmosphäre der Matches noch intensiver erlebbar macht.

Die HyperMotion V-Overlays sind ein aufregendes neues Feature, das das Spielerlebnis in EA FC 24 bereichert. Während des Spiels bieten diese Overlays Statistiken wie Torschüsse und Ballbesitz an. Doch das ist noch nicht alles. Sie liefern auch dynamische Daten, die ermüdete Spieler oder genaue Details zu Schüssen und Torwartreaktionen anzeigen.

Erweiterte Präsentation: Matchday-Intros und Menüs

EA Sports hat nicht nur am Gameplay gefeilt, sondern auch die Präsentation erweitert. Neue Zwischensequenzen und Menüs vor, während und nach den Spielen sollen eine immersive Spielerfahrung schaffen. Spieler können in den Menüs Last-Minute-Anpassungen vornehmen, Spielstatistiken überprüfen und Strategien in Echtzeit anpassen.

Um das Spielerlebnis noch weiter zu verbessern, wurden auch zwei neue Gameplay-Kameras entwickelt. Eine von ihnen ist von einer Community-Lieblingskamera inspiriert, die eine völlig neue Perspektive auf das Spiel bietet. Die zweite Kamera gibt den Blickwinkel des Schiedsrichters wieder und ermöglicht eine tiefere Immersion in das Spielgeschehen.

EA Sports FC (24) ist ab dem 29. September 2023 erhältlich, für Early-Access-Teilnehmer bereits ab dem 22. September (für 10 Stunden). Es erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC.