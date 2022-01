Dying Light 2: Wie sieht die Grafik auf PS4 und Xbox One aus?

Dying Light 2: Stay Human - (C) Techland

Ist es oft so, auch außerhalb der Videospiele-Welt. Man sieht etwas in der Werbung, alles glänzt, alles ist so schön und dann packt man es daheim aus. Vieles ist so, aber irgendwie springt der Funke nicht rüber. Diejenigen, die vorhaben, Dying Light 2 auf PlayStation 4 (PS4) und Xbox One zu spielen, denen hat Techland einen Trailer vorbereitet, die vier Minuten lang “Last-Gen-Gameplay” zeigen.

Dying Light 2: Stay Human ist also für PS4 und Xbox One nicht eines der “Werbewunder”, dass man auspackt und nicht glänzt. Entwickler Techland zeigt uns ganz genau, was wir für PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X erhalten werden.

Wer schon immer einmal sehen wollte, wie das Parkour-Open-World-Action-Zombietöter-Spiel auf den älteren Konsolen aussieht, der muss sich jetzt vier Minuten lang Zeit nehmen (und genießen):

Wo bleibt die Nintendo Switch-Version von Dying Light 2?

Klar, die fehlt noch. Techland hat auch angekündigt, dass es eine Cloud-Version des Spiels für die Nintendo-Konsole geben wird. Ursprünglich war auch geplant, dass diese Version zum Release für alle anderen Plattformen starten wird, doch dem ist nicht so. Die Nintendo Switch-Version von Dying Light 2: Stay Human wurde verschoben, auf unbestimmte Zeit (aber die nächsten 6 Monate).

Eine andere Funktion, die ebenfalls nicht zum Start erscheint, ist Cross-Play und Cross-Gen. Das heißt, dass PS4-nicht mit PS5-Spielern zusammen als Team gemeinsam die Story erleben können.

Das Spiel wird am 4. Februar 2022 veröffentlicht. Nur noch wenige Tage. Doch an diesem Tag soll es nicht enden! Techland verspricht eine ähnlich lange Unterstützung wie beim Vorgänger, also 5 Jahre und mehr.