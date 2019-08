Death Stranding ist ein Spiel, bei dem es darum geht, ein Baby in einer Röhre herumzutragen, während man auf Befehl pissen muss, oder so. Es ist auch eines der am meisten erwarteten Spiele in diesem Jahr. Trotz eines Gamescom-Trailers (weiter unterhalb in der Meldung), der im Grunde nichts zeigte, fährt dieser Hype-Zug immer noch. Und im Moment geht es nur um einen Ort: Der PS4. Die „angebliche PC-Version“ die herbeigesehnt wurde, wird nix.

Anfang des Jahres verschwand der Exklusivstatus des Titels von der PlayStation Australia-Website, und viele fragten sich, ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt für mehrere Plattformen verfügbar sein oder zumindest relativ bald auf einem PC veröffentlicht werden könnte. Auch offiziell wurde wenig darüber gesprochen. Nun, das Label „Exklusiv für PS4“ tauchte erneut in einem Cover-Bild auf, dass als Hintergrund für ein Twitter-Foto von Kojima dient.

Natürlich, wer weiß. Vielleicht kann eine PC-Version (irgendwann) herauskommen, aber das Spiel wird am 8. November exklusiv für PlayStation 4 veröffentlicht.