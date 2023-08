Disney Dreamlight Valley: Neue Charaktere und Areale

Disney Dreamlight Valley hat gerade einen neue Areale und die dazugehörigen Charaktere angekündigt. Die jüngste Ergänzung des Spiels erfolgte im Juni 2023 mit der Einführung des Updates 5. Während dieses Updates führte Disney Dreamlight Valley Die Gute Fee als Charakter ein, zusammen mit anderen Ergänzungen. Gameloft hat seine Hausaufgaben gemacht und sich bemüht, beliebte Charaktere in die Spielwelt zu integrieren, und viele Fans sind gespannt darauf, wann frische Charaktere und Umgebungen angedeutet werden.

Seit die Roadmap von Disney Dreamlight Valley für 2023 enthüllt wurde, haben die Fans gespannt darauf gewartet, welche Charaktere in das Spiel eingeführt werden. Die frühere Ankündigung einer neuen Prinzessin, die in das Tal “rast”, stellte sich als Vanellope von Schweetz aus “Ralph reicht’s” heraus. Allerdings wurde sie nicht als einzige mysteriös angedeutet, da die Roadmap in der Sektion “Mehr für 2023 geplant” viele Andeutungen machte. Nun scheint es, dass einer dieser neuen Charaktere und Bereiche mit den aktuellen Nachrichten ans Licht kommen werden.

It’s a Princess party! Welcome Belle to your Valley this September when you unlock the Beauty and the Beast Realm! 🌹✨ Learn more in Disney’s Wonder of Disney Princess Blog here: https://t.co/sCLceLYcqY

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) August 2, 2023