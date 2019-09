Die TGS-Enthüllung von Death Stranding ist für diejenigen gedacht, die immer noch nicht überzeugt sind, sagt Kojima

Seit der ersten Ankündigung hat Hideo Kojima darauf bestanden, dass er mit Death Stranding ein Spiel in einem völlig neuen Genre erschafft, das anders sein wird als alles, was wir jemals gespielt haben. Er hat oft (unbeholfen) versucht zu erklären, was dieses Genre ist, aber wir hatten kein aktuelles Gameplay-Material und mussten uns daher auf sein Wort verlassen.

Das wird sich in nur wenigen Stunden ändern, wenn Kojima fast 50 Minuten neues Gameplay-Filmmaterial veröffentlicht, um zu erklären, wie die grundlegende Mechanik und die Kernschleife von Death Stranding aussehen werden. Kojima hat sich jedoch an Twitter gewandt, um zu verdeutlichen, dass die Enthüllung nur für diejenigen gemacht wird, die immer noch nicht von dem Spiel überzeugt sind.

DS is a totally new game and I’ve revealed many info(hint) so as a game creator I’d like you to play without any info and enjoy the surprise by discovering yourself. But since many people say they don’t know what’s the game is about, I decided to introduce the basic gameplay. pic.twitter.com/txoJeHS9QG

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 11, 2019