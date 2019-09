Die PS5 wird eine Option besitzen um Strom zu sparen

Heutzutage sind Nintendos Erstanbieter-Titel so gut wie immer gut verkauft, was in doppelter Hinsicht für The Legend of Zelda-Spiele gilt, vor allem dank der Beliebtheit des Switch. Es sieht jedoch so aus, als würde sich die kürzlich erschienene Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Link’s Awakening besser verkaufen, als viele erwartet hätten. Der bekannte Branchenkenner…