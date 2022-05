Die Nintendo Switch wird die PS4 überholen (in den USA)

Die Nintendo Switch hat seit ihrer Veröffentlichung bald mehr Konsolen in den USA verkauft, als die PS4 in ihrer kompletten Lebenszeit! Insgesamt wird die Nintendo Switch fast nur halb so lange brauchen um die totalen Verkaufszahlen der PS4 in den USA zu schlagen. Was für Meilensteine!

Die normalen Vergleiche

Normalerweise werden die Verkäufe zwischen den aktuellen drei Konsolen PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S verglichen. Nun aber wird bald mit den Nintendo Switch Verkäufen in den USA ein Meilenstein erreicht werden, welcher beachtlich ist.

Nintendo Switch vs. PlayStation 4 in Monaten

Die PS4 wurde in den USA am 15. November 2013 veröffentlicht, während die Nintendo Switch am 3. März 2017 dort auf den Markt gekommen ist. Jetzt nimmt man die selbe Anzahl der Monate beider Konsolen und vergleicht die Verkaufszahlen in dessen selben Zeiträumen. Die totalen Verkaufszahlen der PS4 in den USA belaufen sich dabei auf über 27 Millionen verkaufter Einheiten. Die Nintendo Switch hat sich in der selben Zeitspanne (bis zum vorletzten Monat März) in den USA schon über 35 Millionen mal verkauft. Der Unterschied lag dort bereits bei circa 8 Millionen und wird mit der Zeit noch größer werden.

Die Zahlen im Detail

Allein im vorletzten Monat hat sich der Abstand zwischen den beiden erfolgreichen Konsolen um fast eine ganze Million verkaufter Einheiten vergrößert. In den 12 Monaten davor wuchs der Abstand sogar um fast 2 Millionen. Hier könnt ihr euch die Zahlen im Detail anschauen (die Zahlen sind in der Zeitspanne von 61 Monaten bei beiden Konsolen):

Verkaufszahlen der PS4 in den USA insgesamt: 27.497.723 Mio. Einheiten

in den USA insgesamt: Einheiten Verkaufszahlen der Nintendo Switch in den USA insgesamt: 35.622.126 Mio. Einheiten

in den USA insgesamt: Einheiten Die Differenz zwischen den beiden Konsolen: 8.124.403 Mio. Einheiten

Einheiten Die Differenz im letzten Monat: 961.412 Tsd. Einheiten

Einheiten Die Differenz der letzten 12 Monate: 1.932.217 Mio. Einheiten

Das war erst der Anfang

Die PS4 war für 100 Monate in den USA erhältlich und hat sich dort insgesamt über 35 Millionen mal verkauft. Diese Verkaufszahlen kann die Nintendo Switch schon nach 61 Monaten vorweisen. Damit ist die Nintendo Switch nur noch 19 Tausend Einheiten entfernt die PS4 in Sachen Verkaufszahlen USA zu überholen!

Da sich die Nintendo Switch aber noch mitten in ihrem Lebenszyklus befindet, wird dieser Abstand noch größer werden. Wir sind gespannt wie sich die Konsole am Ende auch weltweit schlagen wird.

Quelle: vgchartz.com