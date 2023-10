Die Evolution von Mario Party: Alle Spiele der Reihe

Wenn man ein Nintendo 64 hatte, konnte man seine Familie oder Freunde zu Weihnachten sicher zu ein paar Multiplayer-Spielen mit dem italienischen Klempner überreden. Von all den Spielen hat aber Mario Party vielleicht zu viele Auseinandersetzungen verursacht, die ein unterhaltsames Erbe von familiären Rivalitäten und blasigen Händen hinterlassen haben.

Seit 1998 erschienen 17 Mario Party-Spiele, und wie soll man sich bei so vielen Titeln entscheiden, welche Party man zum nächsten Freundes- oder Familientreffen mitbringt. Nachfolgend finden wir gemeinsam heraus, welches davon der beste Partykandidat ist. Die nur in Japan erhältlichen Arcade-Spiele und die eher seltsamen GBA-E-Reader-Titel wurden nicht in den Artikel aufgenommen.

Mario Party: The Top 100 (Nintendo 3DS)

Nd Cubes Entscheidung, 100 beliebte Minispiele aus der Mario-Party-Reihe zurückzubringen, ist lobenswert. Jedoch liefert Mario Party: The Top 100 als Gesamtpaket nicht diese köstlichen Freuden. Obwohl es den Rekord für die meisten Minispiele hält, hat “The Top 100” definitiv den geringsten Inhalt und den geringsten Wiederspielwert.

Das Ziel des Spiels war, eine Auswahl der besten Minispiele aus zehn Konsolenspielen zusammenzustellen. Nd Cube hat dies großartig umgesetzt. Die Minispiele wurden für den 3DS überarbeitet, sodass die erste Spielzeit zu einem fantastischen Spaziergang durch die nostalgischen Spielewelten wird. Doch nach ein oder zwei Durchläufen wird man feststellen, dass es sich um ein überstürztes Projekt handelt, das durch die Hardware enorm eingeschränkt ist und sein volles Potenzial nicht ausschöpfen kann.

Mario Party Advance (GBA)

Hat man die richtigen Erwartungen, so kann Mario Party Advance auch wirklich ausgekostet werden. Diese tragbare Party bietet ihre eigenen Attraktionen in Form eines Brettspiels, aber es gibt nichts von der wilden Action und dem verrückten Minispiel-Wahnsinn der Konsolenspiele. Es gibt einige faszinierende Quests mit einem großartigen Design, lustige Minispiele, die sich auf Solospieler konzentrieren, und eine Spielzeugkiste voller wunderbarer und verrückter Gadgets, die es zu erforschen gilt.

In der Mario Party-Reihe ging es aber so gut wie immer um das Spielen mit mehreren Personen und es ist etwas enttäuschend, dass dies hier vollständig fehlt. Es gibt nur wenige Spiele, die man mit einem GamePad zu viert spielen kann. Die Bedeutung des Würfelwurfs kann ebenfalls frustrierend sein, aber wenn man Lust auf eine weniger prototypische Party hat, ist das Spiel vielleicht etwas für einen.

Mario Party 10 (Wii U)

Obwohl die Mario Party-Serie bereits deutliche Ermüdungserscheinungen zeigt, versucht die letzte Ausgabe, Amiibos so stark zu integrieren, dass es etwas zu abhängig ist. Trotzdem ist Mario Party 10 ein Multiplayer-Spiel, das immer noch ausgefeilt und manchmal unbestreitbar unterhaltsam ist. Besonders der Bowser-Party-Modus war ein gutes Beispiel dafür, wie die speziellen Funktionen der Wii U genutzt werden können, um ein spannendes Multiplayer-Erlebnis zu schaffen, das über Minispiele hinausgeht, obwohl der Wiederspielwert dadurch sehr begrenzt ist.

Mario Party: Island Tour (Nintendo 3DS)

Mario Party: Island Tour könnte für Kinder, Familien oder jeden, der mit Freunden spielen möchte, eine gute Wahl sein. Allerdings gibt es einige Schwachstellen und Fehler auf den Spielbrettern. Wenn man auf der Suche nach einem langanhaltenden Einzelspielererlebnis ist, sollte man die Finger davon lassen, denn die Einzelspielermodi bieten nicht genug Tiefe, um einen lange zu fesseln, und Island Tour ist ein weiterer Titel, der sich nicht wesentlich von seinen Vorgängern unterscheidet.

Einige Spielbretter sind ähnlich und viele Spielmodi sind zu eintönig. Das beeinträchtigt das Gesamterlebnis erheblich. Glücklicherweise gibt es eine tolle Sammlung von Minispielen, die für viele Spieler Anreiz genug sein dürften, die Würfel zu werfen.

Mario Party 9 (Wii)

Mario Party 9 bringt als Neuauflage der Serie einige der größten Änderungen an der Mario-Party-Formel mit sich, die in den letzten Jahren gesehen sind, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Das Geschehen wird auf einen kurzen und zügigen Ansturm von Minispielen reduziert, was es viel weniger vorhersehbar macht als frühere Teile. Es gibt auch Bosskämpfe, die schnell aufeinander folgen, und weniger ablenkende Minispiele. Jedoch die Abwesenheit eines „klassischen“ Modus, die schlecht erklärten Captain Events und die kurzen Partys lassen oft zu wünschen übrig.

Mario Party: Star Rush (Nintendo 3DS)

Mario Party: Star Rush mag in vielen Bereichen nicht besonders hervorstechen, aber es behebt einige Kritikpunkte aus früheren Versionen und bietet unbedenkliche Unterhaltung. Es ist unterhaltsam und charmant und bietet unbeschwerten Spaß mit Minispielen. Die Hauptmodi sorgen für eine schöne Abwechslung und Sinnhaftigkeit (abgesehen von zwei Ausreißern) und das Gesamtangebot beinhaltet eine Mischung aus längeren und schnelleren Spieloptionen.

Der kostenlose Download als “Gast” ist eine großartige Ergänzung für schnellen und unkomplizierten lokalen Mehrspielermodus, falls Sie nur eine vollständige Kopie zur Hand haben. Wir wünschten, dass mehr Spiele diese Funktion nutzen würden. Aufgrund von einigen enttäuschenden Modi und Hardwareeinschränkungen sind wir jedoch nicht sicher, ob es sich lohnt, diesen Eintrag zu kaufen, auch wenn er immer noch zeigt, dass Mario und Co. die Stars einer Party sein können.

Super Mario Party (Nintendo Switch)

Die letzten Mario Party-Spiele waren etwas langweilig, aber Super Mario Party (das erste Mario Party-Spiel der Switch) ist anders. Dies ist kein Spiel, das nur vom Namen Mario profitiert; es ist ein gut gestaltetes und wunderschön umgesetztes Spiel, das die Mario Party-Serie zurück zu ihren Anfängen bringt, aber nicht nur eine einfache Wiederholung ist.

Es gibt ein paar gute Ideen, die etwas unausgereift erscheinen – wie der überbewertete Challenge-Modus -, aber im Großen und Ganzen ist Super Mario Party eine echte Rückkehr zum Ursprung, nachdem die Serie auf den Konsolen Wii, Wii U und DS ins Stocken geraten zu sein schien.

Mario Party 8 (Wii)

Der Wechsel zur Wii erfordert viele Bewegungssteuerungen, sodass sich Mario Party 8 von Anfang an anders anfühlt. Jedoch man oft das Gefühl, dass dies nicht der nächste große Schritt für die Mario Party-Reihe sein würde. Ohne Online-Spiel, mit einer Grafik, die den GameCube-Titeln entspricht, und einem schwachen Einzelspieler-Modus hat Mario Party früher (und später) viel besser abgeschnitten.

Es kann nicht geleugnet werden, dass wir viel Spaß hatten, als wir mit unseren Freunden das Spiel spielten und zusahen, wie sie mit ihren Wii-Fernbedienungen versuchten, zu gewinnen. Es ist noch immer ein unterhaltsames Partyerlebnis und gehört zu den ersten Multiplayer-Spielen der Wii.

Mario Party 4 (Game Cube)

“Mario Party 4” ist ein beliebtes Partyspiel für viele Menschen, aber manche finden es weniger fortschrittlich als andere Versionen der Serie. Es gibt viele verschiedene Funktionen und Spiele, die dafür sorgen werden, dass das Spiel lange Zeit Spaß macht. Außerdem werden einige der besten Minispiele aller Zeiten vorgestellt, wie zum Beispiel Booksquirm und Dungeon Duos.

Auch der Einzelspieler-Modus ist hier langweilig und die begrenzte Anzahl an 40 Minispielen schadet dem Wiederspielwert. Trotzdem ist Mario Party insgesamt ein solides Spiel, das den Test der Zeit besteht und sich zu einem nahezu perfekten Multiplayer entwickelt hat. Es lohnt sich, bei dieser Party dabei zu sein, auch wenn man modisch verspätet ist.

Mario Party DS (Nintendo DS)

Mario Party DS bietet mehr als 70 Minispiele, darunter auch Puzzlespiele, für die tragbare Konsole, die süchtig machen und viel Spaß machen. Es gilt, schnell Gurken zu schneiden, durch ein Labyrinth zu rennen, Fotos von den Gegnern zu schießen oder Kerzen auszublasen, damit die Spielfigur über sie springen kann – diese Party für die Hosentasche ist ein guter Einstieg in die Welt der Handheld-Konsolen.

Im Story-Modus kann es frustrierend sein, wenn man in den letzten Runden noch besiegt wird, und der fehlende Mehrspieler-Modus beeinträchtigt den Party-Modus etwas. Wenn man niemanden einladen kann, um zusammenzuspielen, verkürzt sich die Spielzeit, aber Mario Party DS hat genug Inhalte, um den Einzelspieler für eine Weile zu unterhalten.

Mario Party 7 (Game Cube)

Der Abschied von Mario Party auf dem GameCube ist eine angemessene Art, die Serie zu verabschieden, indem Mario und seine Freunde in die Zukunft schauen. Doch Mario Party 7 ist ein typisches Beispiel für eine sichere Fortsetzung. Es gefällt gut, dass man in Mario Party 7 mit bis zu acht Personen spielen und den Controller mit Freunden teilen kann, auch wenn die Steuerung bei einigen Minispielen dafür deutlich einfacher ist.

Mario Party 5 (Game Cube)

Mario Party 5 wurde nach der ersten GameCube-Version in großer Anzahl auf den Markt gebracht und brachte auch die Kapseln mit sich. Man legt die Gegenstände beiseite und holt die kleinen Plastikbälle heraus, mit denen man nützliche Boosts einsetzen oder Fallen für seine Gegner aufstellen kann. Dieser Teil enthält eine gute Auswahl an Spielbrettern und Mini-Spielen. Er war auch unter den Game-Cube-Spielen sehr erfolgreich.

Mario Party (Nintendo 64)

Es ist das Spiel, mit dem alles angefangen hat! Mario Party sorgte für einen sensationellen Serienstart. Verschwörungstheorien, die besagen, dass Nintendo dieses Spiel lediglich entwickelt hat, um den Kauf zusätzlicher Controller anzukurbeln. Seit diesem Tag im Jahr 1998 könnten Fehden entstanden sein, die ein Leben lang anhalten. Es ist jedoch ein All-Time-Favorit allein für diese Dinge. Die Minispielpalette von Mario Party ist wirklich großartig: Bumper Ball, Face Lift und Mushroom Mix-Up tragen dazu bei, ein Vermächtnis zu festigen.

Mario Party 6 (Game Cube)

Erinnern Sie sich an das Game-Cube-Mikrofon? Mario Party 6 war das erste Spiel, das dieses Gerät nutzte. Aber abgesehen von dem Schreien in das kleine weiße Ding (das oft nicht funktionierte) bringt der dritte Teil für die Game Cube noch mehr Spielbretter und Spiele mit sich. Außerdem gibt es ein interessantes Tag- und Nachtsystem, ähnlich dem Horror-Land-Brett aus Mario Party 2.

Auch wenn die Serie sich in der Formel eingelebt hat, so bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei um einen sehr glänzenden Titel mit einer Tag-/Nacht-Variante handelt, die sich auf Spielbrettlayouts und Minispiele auswirkt.

Mario Party Superstars (Nintendo Switch)

Mario Party Superstars ist eine Erklärung der Liebe an die Partys, die man vor zwanzig Jahren gespielt hat. Die wenige Auswahl an Spielbrettern ist ein bisschen enttäuschend, aber es ist schwer zu leugnen, dass dies das beste Mario Party seit über einem Jahrzehnt ist. Obwohl hier keine neuen Ideen vorliegen, bevorzugen viele es, all diese klassischen Ideen beizubehalten, ohne sie mit unerwünschten und unnötigen Elementen zu verderben, die nur hinzugefügt wurden, um moderner zu sein. Durch eine Zusammenstellung von Minispielen, einschließlich des Online-Spiels, gibt es sogar mehr Gelegenheiten, den Sieg zu erringen.

Mario Party 3 (N64)

Als drittes und letztes Fest auf dem Nintendo 64 war die Mario Party-Formel schon bekannt. Hudson Soft hatte keinen Grund, diese Formel zu ändern oder zu verbessern, außer durch neue Minispiele. Trotzdem ist Mario Party 3 eine Quintessenz der Serie: Es macht mit Freunden viel Spaß, aber für einen Spieler kann es sehr nervenaufreibend sein. Aber warum sollte jemand alleine Mario Party spielen? Natürlich wegen des neuen Story-Modus. Es kann über das Nintendo Switch Online Expansion Pack auf der Switch gespielt werden.

Mario Party 2 (N64)

Von den drei Minispiel-Bonanzas, die Hudson für das N64 entwickelt hat, ist Mario Party 2 wohl der Favorit der Fans. Hier haben die einfachen Spiele “Kampf”, “Gegenstand” und “Duell” ihren Anfang genommen. Die erste Fortsetzung baute auf dem Fundament des Originals auf und entwickelte die Serie weiter, die sich jetzt in den Zwanzigern befindet. Auch nach 20 Jahren bleibt es eines der besten Partyspiele aller Zeiten. Es kann über das Nintendo Switch Online Expansion Pack auf der Switch gespielt werden.