Diablo 4: “Season of Blood” mit neuem Trailer enthüllt – Kommt am 17. Oktober

Blizzard hat auf der diesjährigen Gamescom ONL 2023 die nächste Saison von Diablo 4, "Season of Blood", für 17. Oktober angekündigt.

Der brandneue Diablo 4-Trailer zu “Season of Blood” gibt zwar nicht viel von neuen Gameplay-Elementen preis, aber er gewährt uns einen Einblick in die bevorstehende Geschichte. Basierend auf dem Trailer wird die “Season of Blood” am 17. Oktober 2023 in Diablo 4 starten.

Was erwartet dich? – Blizzard hat bestätigt, dass Diablo 4: “Season of Blood” fünf Endboss-Gegner bieten wird, darunter sowohl neue als auch bereits bekannte. Doch das ist noch nicht alles. Das Spiel wird auch mit einem Update für Belohnungen in der Endphase aufwarten, ebenso wie mit Verbesserungen bei Edelsteinen und Lagermöglichkeiten. Darüber hinaus werden Anpassungen an den Widerständen und Status-Effekten im Spiel vorgenommen.

Seit dem Start der ersten Saison, der “Season of the Malignant”, hat Diablo 4 einige Kontroversen erlebt. Doch Blizzard hat auf das Feedback der Spielergemeinschaft gehört und versprochen, dass Updates wie Version 1.1.0 nicht erneut veröffentlicht werden.

Diablo 4: Spielmechanik soll verbessert werden

Das bevorstehende “Season of Blood” verspricht also nicht nur spannende Kämpfe und neue Herausforderungen, sondern auch eine Weiterentwicklung des Spielerlebnisses aufgrund der geplanten Spielmechanik-Verbesserungen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie die neuen Endgegner, Belohnungen und Gameplay-Anpassungen die Welt von Diablo 4 bereichern werden.

Bis zum 17. Oktober 2023 ist es nicht mehr lange hin, und du kannst dich darauf freuen, die Erweiterung in Diablo 4 zu erleben.

Diablo 4 ist für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Für Anfänger gibt es hilfreiche Tipps von uns. So gibt es ein spezielles Dungeon in Diablo 4, um deinen Charakter schneller Leveln zu lassen. Außerdem gibt es die Warnung von Blizzard, dass auch sehr einfache Mods dazu führen können, dass dein Account gesperrt wird.