Diablo 4 Patch 1.1.1 soll Performance Probleme beheben

Noch immer in Startschwierigkeiten

Diablo 4s Patch 1.1.1 wird eine Behebung der anhaltenden Leistungsprobleme des Spiels enthalten. Das Spiel hatte seinen gerechten Anteil an Problemen. Einige sind absolut spielzerstörend, während andere Glitches sind, die den Spielern unfaire Vorteile verschaffen. Ein solcher Bug bei Diablo 4 ermöglicht es zum Beispiel, dass Eternal Charaktere in das Saisonale Reich gelangen können. Doch selbst mit all diesen Fehlern ist die größte Sorge der meisten Fans, wie das Spiel so reibungslos wie möglich laufen kann.

Eines der größten Probleme bisher ist das VRAM-Leak bei Diablo 4. Dies ist ein hartnäckiges Problem, das auf der PC-Version häufig auftritt. Verschiedene Berichte befürchten, dass Diablo 4 stark auf die Auslastung des VRAM in Grafikkarten angewiesen ist. Dies führt wiederum zu einer schlechten Leistung, die das Gameplay verlangsamt und die Spielbarkeit des Spiels beeinträchtigt. Dies geschieht sogar bei Verwendung niedrigerer Einstellungen, also etwas, das die Entwickler wirklich beheben sollten. In den bevorstehenden Patch-Notes für 1.1.1 wurde dies überraschenderweise nicht spezifisch erwähnt. Blizzard hat jedoch eine Erklärung abgegeben, um die Lage zu klären.

WERBUNG WERBUNG

Diablo 4 Patch 1.1.1 : Was steckt alles drin?

Adam Fletcher, der Community-Leiter von Blizzard Entertainment, hat bestätigt, dass Patch 1.1.1 die Probleme mit der VRAM-Verwaltung in Diablo 4 angehen wird. Obwohl die frühen Patch-Notizen dies nicht angeben, hat Fletcher bestätigt, dass es tatsächlich enthalten ist und das Team diese Angelegenheit auch nach Veröffentlichung des Updates weiterhin beobachten wird. Dennoch ist die VRAM-Situation besorgniserregend, besonders da man nicht weiß, inwieweit die Entwickler eine Lösung bereitgestellt haben.

Viele Fans hoffen, dass Patch 1.1.1 endlich dieses Problem lösen wird. Das liegt hauptsächlich daran, dass das VRAM-Leck zu anderen Problemen in Diablo 4 führt. Es besteht eine direkte Korrelation zwischen dem VRAM-Problem und anderen spielzerstörenden Fehlern, und so hoffen viele Spieler, dass die Behebung nicht neue Probleme mit sich bringen wird. Wenn das Update erfolgreich ist, könnte dies zu einem reibungsloseren Gameplay führen, das es Spielern auf allen Plattformen ermöglicht, das Spiel gleichmäßig zu genießen.

Das Spiel befindet sich noch in seinen frühen Anfängen. Mit dem kürzlich gestarteten Season of the Malignant bei Diablo 4 gibt es noch viel Raum für Verbesserungen. Die erste Saison sieht für viele Spieler vielversprechend aus. Wenn Blizzard viele der Fehler und Bugs, die das Spiel umgeben, beheben kann, werden die Fans das Gameplay in vollen Zügen genießen können. Wenn die PC-Version auf dem gleichen Niveau wie die Konsolenfassungen läuft, wird die Diablo-Community ein authentisches kooperatives und wettbewerbsfähiges Erlebnis auf gleicher Augenhöhe haben.

Diablo 4 ist derzeit für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.