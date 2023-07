Diablo 4: Patch 1.1.1 bringt “Campfire-Chat” am 28. Juli

Diablo 4 Fakten

Blizzard kündigte an, dass der nächste Patch 1.1.1 für Diablo 4 nicht nur einige lang ersehnte Änderungen in der Klassenbalance bringen wird, sondern auch mit einem eigenen “Campfire Chat” am 28. Juli veröffentlicht wird. Die Entwickler reagieren damit auf die Frustration der Spieler über durch Patches hinzugefügte Änderungen und wollen frühzeitig über Patchnotizen informieren.

Seit der Veröffentlichung von Diablo 4 hat sich das Spiel zu einem Bestseller entwickelt und Rekorde für Blizzard-Spiele gebrochen. Doch mit der Einführung von “Season 1” stieß Blizzard auf zunehmende Verärgerung einiger Spieler über Patch-Änderungen. Als Reaktion darauf entschied sich das Entwicklerteam, die Patch-Notizen frühzeitig bekanntzugeben, um die Community besser einzubinden.

Obwohl noch nicht alle Details bekannt sind, hat Blizzard bereits einige Hinweise auf den Inhalt von Patch 1.1.1 gegeben. Die Klassenbalance, insbesondere für den Zauberer, wird überarbeitet, um eine bessere Balance zwischen den Klassen zu schaffen. Zudem sollen Änderungen zur Lebensqualität, wie niedrigere Respec-Kosten, integriert werden.

