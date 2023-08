Diablo 4: In diesem Dungeon könnt ihr schnell Leveln

Einen Versuch ist es wert.

Diablo 4 Fakten

Entwickler: Blizzard Publisher: Blizzard Genre: Rollenspiel Release: 06/06/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Diablo 4

Ein glücklicher Spieler von Diablo 4 entdeckt einen Dungeon mit so vielen Monstern, dass die Spieler ihre Charaktere schnell leveln können. Schneller als in jedem anderen Bereich des Spiels. Dieser Dungeon ist so nützlich zum Leveln in Diablo 4, dass ein neuer Charakter in weniger als zwei Stunden bis zu 40 Level gewinnen kann.

Um in der Welt von Diablo 4 zu überleben, müssen die Spieler ihre Charaktere so weit wie möglich und so schnell wie möglich leveln. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, so viele Monster wie möglich zu töten, um Erfahrungspunkte zu verdienen. Glücklicherweise fügte das neueste Update 1.1.1 von Diablo 4 dem Spiel 50 % mehr Monster hinzu, was es einfacher macht, aufzusteigen, solange der Spieler weiß, wo er suchen muss.

Wo kann man seinen Diablo 4 Charakter richtig schnell leveln?

Der You Tuber Raxxanterax hat ein Video veröffentlicht, in dem er den besten Dungeon in Diablo 4 erklärt, um während seiner ersten Saison einen Charakter aufzuleveln. Der Dungeon heißt Domhainne-Tunnel und die Spieler können ihn mitten in der Region Scosglen finden. Dank des neuen Patches ist die normalerweise durchschnittliche Gegend jetzt voller Monster.

In dem veröffentlichten Video erläutert Raxxanterax, wie man in Diablo 4 schnell leveln kann, während man diesen Dungeon durchquert, und erwähnt, dass die Spieler keine Gefangenen befreien sollten, da dies zu viel Zeit kostet. Er erklärt, dass die Spieler sich nur im Anfangsbereich des Dungeons aufhalten sollten, dann herausgehen und ihn zurücksetzen sollten, um den Vorgang zu wiederholen.

Beim Durchlaufen des Dungeons füllen die Spieler schnell ihr Inventar, sodass es unmöglich wird, seltene Gegenstände aufzuheben, die möglicherweise auftauchen. Wenn dies geschieht, schlägt der YouTuber vor, sofort aus dem Dungeon in eine nahegelegene Stadt zu teleportieren, alles, was sie nicht brauchen, beim Schmied zu verwerten, und dann zurück in den Dungeon zu teleportieren.

Raxxanterax wies auch darauf hin, dass die Klassen Schurke und Zauberer in Diablo 4 perfekt für diesen Dungeon und diese Form von “Schnell Leveln” geeignet sind, da die Fähigkeiten “Twisting Blades” und “Chain Lighting” große Gruppen von Monstern schnell dezimieren können. Laut den detaillierten Ergebnissen von Raxxanterax ist das Farmen der Domhainne-Tunnel so schnell, dass ein typischer Speedrunner des Spiels bis zu 40 Minuten sparen könnte, um zur Weltstufe 3 zu gelangen.

Mit dieser Methode hat ein Speedrunner den Level-50-Kapstondungeon in einer Stunde und 23 Minuten abgeschlossen.

Spieler, die ihre Charaktere in diesem Dungeon leveln möchten, sollten dies so schnell wie möglich tun, aufgrund der langen Geschichte von Blizzard, Exploits aus anderen Diablo-Spielen zu entfernen. Der nächste Patch für Diablo 4 ist für den 15. August geplant, und es ist durchaus möglich, dass die Domhainne-Tunnel nach dem Durchlaufen weniger nützlich sein könnten.

Diablo 4 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.