Irgendwie klingt es schon nach einer politischen Forderung: Cross-Play. Immer mehr Entwickler sprechen darüber, auch der einstige Halo- und nunmehrige Destiny-Entwickler denkt laut darüber nach.

Im Interview mit Gameinformer hat sich Bungie dazu geäußert:

„Ja wir sprechen darüber. Wir haben aber keine Pläne oder irgendetwas anzukündigen, aber… Crossplay ist ein Gesprächsthema bei uns.“

Auch Xbox-Vize-Präsident Mike Ybarra führe bereits letzten Monat eine Umfrage auf Twitter durch und wollte wissen, was sie von Crossplay in Destiny 2 zwischen PC, Xbox One und PlayStation 4 halten würden. Bei mehr als 33.400 Teilnehmer sprachen sich 87 (!) Prozent dafür aus!

Einziger Haken an der Sache: Bislang stellt sich Sony quer. Und wird dies auch nicht so schnell ändern. Außer das „PS4-Monopol“ wird gebrochen…

Kauftipp:

Destiny 2 - Forsaken DLC | PS4 Download Code - deutsches Konto bei Amazon.de für EUR 39,99 bestellen

Microsoft und Nintendo haben sich mehr oder weniger zusammengetan, wie ihr in unserem neuesten Gamer-Blog nachlesen könnt!

Forsaken, das neue Add-On für Destiny 2, erscheint am 4. September 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.