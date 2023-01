“Der Herr der Ringe: Gollum” – Release im 2. oder 3. Quartal 2023

Die Reise nach Mittelerde wird noch länger benötigen, als gedacht! Aktuelles zum Release-Termin von "Der Herr der Ringe: Gollum".

Der Herr der Ringe: Gollum - (C) Daedalic Entertainment, NACON

Der Herr der Ringe: Gollum hat bereits einige Release-Verschiebungen durchgemacht. Gut, dass ist für erfahrene Videospiele nichts Neues. Spiele bekommen einen Veröffentlichungstermin, der kurz darauf wieder widerrufen wird. Oder Spiele bekommen danach gar keinen konkreten Termin, wie dieser Titel.

Wann erscheint das Spiel? Nun gibt es nach langer Zeit wieder etwas “Handfestes”. Im Verkaufsbericht des Publishers Nacon wird “Der Herr der Ringe: Gollum” für Mitte 2023 angeführt. Ursprünglich wurde das Stealth-Adventure 2019 angekündigt und sollte 2021 erscheinen. Es wurde anschließend auf Mai 2022 verschoben. Danach auf September 2022. Der Termin hielt jedoch auch nicht lange und der Titel wurde auf “unbestimmte Zeit” verschoben.

Der Herr der Ringe: Gollum soll für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Windows PC erscheinen.

Update-Artikel vom 26. Mai 2022:

“Der Herr der Ringe: Gollum” – Release um Monate verschoben!

Daedalic Entertainment hat eine wichtige Ankündigung für den Veröffentlichungstermin von Der Herr der Ringe: Gollum: Der Release-Termin wurde um ein “paar Monate” verschoben, wie der Entwickler bekanntgegeben hat.

Der Entwickler aus Hamburg meldete sich an die Community mit folgenden Worten:

“Liebe Community, zunächst möchten wir uns bei euch allen für eure bisherige Geduld und Unterstützung bedanken. In den letzten Jahren hat unser Team hart daran gearbeitet, euch eine bemerkenswerte Geschichte in einer atemberaubenden Welt voller Magie und Wunder zu präsentieren. Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Community zu erfüllen und die unerzählte Geschichte von Gollum auf eine Weise aufzudecken, die die Vision von JRR Tolkien ehrt. Um jedoch das bestmögliche Erlebnis zu bieten, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum um ein paar Monate zu verschieben. Wir werden Sie in naher Zukunft mit einem genauen Zeitplan aktualisieren. Wir sind dankbar für unsere leidenschaftliche Community und können es kaum erwarten, dieses einzigartige Abenteuer bald mit Ihnen zu teilen!”

Ursprüngliche Meldung am 24. Mai 2022:

Der Herr der Ringe: Gollum – Release am 1. September 2022

Daedalic Entertainment und NACON haben heute den Release-Termin für das story-basierte Stealth-Adventures Der Herr der Ringe: Gollum bekanntgegeben. Daedalics Interpretation eines der bekanntesten Charaktere der Fantasy-Geschichte erscheint am 1. September 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wann erscheint die Switch-Version von Der Herr der Ringe: Gollum? Die Version für Nintendo Switch soll später in diesem Jahr nachgereicht werden.

Der Herr der Ringe: Gollum Release – Darum geht es im Spiel

Der Herr der Ringe: Gollum basiert auf der legendären Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und dreht sich um Gollums Erlebnisse hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen geliebten Schatz an Bilbo Beutlin verloren hat, entscheidet sich Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf eine gefährliche Reise, die ihn von den Verliesen von Barad-dûr bis ins Reich der Waldelben im Düsterwald führt.

Um die Gefahren zu überleben, die ihn auf seiner Reise durch Mittelerde erwarten, muss Gollum schleichen, klettern und von all seinem Scharfsinn Gebrauch machen. Er muss sich außerdem mit seinem Hobbit-Alter-Ego auseinandersetzen: Sméagol. Es liegt am Spieler, ob Gollum bei schweren Entscheidungen die Oberhand behält oder ob er Sméagol die Kontrolle überlässt.

Der Herr der Ringe: Gollum wird von Daedalic Entertainment in Zusammenarbeit mit Middle-Earth Enterprises entwickelt und von Daedalic gemeinsam mit NACON veröffentlicht. Der Release von Gollum war für den 1. September 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One angesetzt. Eine physische Edition wird für Konsolen erhältlich sein, jedoch nicht für die PC-Version. Übrigens ist es schon eine Weile her, als der erste Gameplay-Trailer präsentiert wurde!