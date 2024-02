Deck Nine betreibt massiven Stellenabbau

Deck Nine, der Entwickler hinter Life is Strange: True Colors, hat bekannt gegeben, dass es 20 % seiner Mitarbeiter entlassen hat, da sich “die Marketingbedingungen verschlechtert haben.” Der Life-is-Strange-True-Colors-Entwickler ist damit nicht allein, denn viele andere Studios nehmen derzeit große Kürzungen an Stellen vor.

Life is Strange: True Colors wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. Viele Fans sahen es als eine Rückkehr zur Form für das Franchise, nachdem die zweite Iteration hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Deck Nine hatte bereits zuvor an der Franchise gearbeitet und war bereits für das Prequel zum Originalspiel verantwortlich: Life is Strange: Before the Storm. Nachdem sich Dontnod anderen Projekten zugewandt hatte, übernahm das Studio die volle Verantwortung für die Serie. Sie trafen einige der schwierigsten Entscheidungen, die man in Life-is-Strange-Spielen findet, und erzählten eine emotional ansprechende Geschichte mit einer coolen neuen Kraft. Seitdem ist einige Zeit vergangen, und die Branche hat sich stark verändert. Als Life is Strange: True Colors veröffentlicht wurde, war die Branche noch in einer völlig anderen Verfassung.

Deck Nine entlässt 20 % seiner Belegschaft

Deck Nine bestätigte auf Twitter, dass sie 20 % ihrer Mitarbeiter entlassen werden. Die Entscheidung wurde aufgrund sich verschlechternder Marktbedingungen getroffen. Andere Studios werden ermutigt, die talentierten Entwickler einzustellen. Das Studio Larian, das Baldur’s Gate 3 entwickelt, hat die entlassenen Entwickler bereits aufgefordert, sich zu bewerben. Hoffentlich werden auch andere Unternehmen in dieser schwierigen Zeit für die Branche eine ähnliche Haltung einnehmen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen Mitarbeiter entlässt. Im Mai 2023 wurden 30 Mitarbeiter von Deck Nine vor der Veröffentlichung von The Expanse: The Telltale Series entlassen, einem Spiel, das das Unternehmen gemeinsam mit Telltale Games entwickelt hat. Innerhalb von weniger als 12 Monaten ist dies bereits die zweite Entlassungswelle. Obwohl Life is Strange: True Colors im Jahr 2021 eine starke Leistung erbracht hat, reichte dies nicht aus, um das Unternehmen von diesem branchenweiten Problem zu befreien. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Zukunft der Franchise entwickelt, da weniger Mitarbeiter an dem arbeiten, was als Nächstes kommt.

Die Lage in der Spieleindustrie ist momentan sehr bedauerlich. Täglich erreichen uns Nachrichten über weitere Entlassungen. Es scheint, als ob derzeit kein Studio verschont bleibt. Kürzlich gab es Nachrichten über umfangreiche Entlassungen bei PlayStation. Diese führten sogar zur Schließung des gesamten Londoner Studios. Außerdem wurde ein unangekündigter Twisted-Metal-Reboot abgesagt. Die Nachrichten von Deck Nine sind nur der jüngste Schlag in einer Reihe von schrecklichen Ankündigungen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es bald aufhört. Hoffentlich lässt es bald nach und diese talentierten Personen finden bald ein neues Zuhause.

Worum geht es in Life is Strange: True Colors?

Life is Strange: True Colors ist ein 3D-Adventure-Spiel, in dem du Alex Chen spielst, eine junge Frau mit der übernatürlichen Kraft der Empathie. Mit dieser Kraft kannst du die Emotionen anderer Menschen sehen, spüren und beeinflussen. Nach dem Tod deines Bruders Gabe versuchst du, die Wahrheit über seinen Unfall herauszufinden, indem du deine Kraft in der fiktiven Bergstadt Haven Springs, Colorado, einsetzt. Das Spiel wurde von Deck Nine entwickelt und von Square Enix veröffentlicht. Es erschien am 10. September 2021 für verschiedene Plattformen.