Life is Strange 3: Neue Gerüchte zur Fortsetzung entfacht

(C) Dontnod Entertainment

Dontnods Life is Strange-Serie ist eines der beliebtesten Franchise-Unternehmen der letzten Generation von Spielen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Titel sowie Deck Nines Prequel-Serie Life is Strange: Before the Storm ist es keine Überraschung, dass Square Enix den Erfolg beider Titel mit einem weiteren Eintrag fortsetzen möchte, der angeblich in diesem Jahr erscheinen wird sowie einen Nintendo Switch-Port des Originalspiels.

Das Life is Strange-Franchise wurde dafür gelobt, wichtige soziale und politische Themen mit Reife anzugehen, bis zu dem Punkt, an dem der Entwickler auch außerhalb der Serie zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten hat, beispielsweise mit Tell Me Why aus dem Jahr 2020, in dem ein Transgender-Protagonisten vorgestellt wurde. Letztes Jahr gab Dontnod bekannt, dass an sechs neuen Spielen gearbeitet wird. Im Januar 2021 gab das chinesische Technologiekonglomerat Tencent bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung von 30 Millionen Euro an dem Entwickler erworben hatte, während Gerüchte umher kreisten, dass Dontnod sich von Square Enix getrennt hatte und das Franchise Life is Strange dem Before the Storm-Entwickler Deck Nine überließ.

Obwohl diese Gerüchte von Dontnod oder Square Enix nicht bestätigt wurden, ist im Gaming-Forum ResetEra ein neues Gerücht aufgetaucht, wonach Deck Nine derzeit zwei neue Spiele des Franchises entwickelt. Einer dieser Titel soll sich unter dem Titel Life is Strange: True Colors in der Entwicklung befinden. Es handelt sich um eine fünfteilige Episodenserie mit einer asiatisch-amerikanischen Frau, die in einer amerikanischen Kleinstadt lebt und entdeckt, dass sie die Fähigkeit hat, Gedanken zu lesen.

Es wird gemunkelt, dass der andere Titel, der sich in der Vorproduktion befindet, eine direkte Fortsetzung des ursprünglichen Life is Strange mit Max und Chloe ist, der den Ereignissen eines der beiden drastisch unterschiedlichen Endungen des Spiels folgt und vielleicht sogar mit der laufenden Comic-Serie in Verbindung steht. Dies wird auch durch einen Port des ursprünglichen Spiels zur Nintendo Switch unterstützt, der sehr bald verfügbar sein soll.

In wieweit die Gerüchte stimmen, ist noch fraglich. Denn weder Square Enix, noch Dontnot oder Deck Nine haben sich dazu geäußert. Demnach sind sie mit Vorsicht zu genießen.