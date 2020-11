Life is Strange Entwickler arbeiten an sechs neuen Spielen

Trotz der jüngsten Veröffentlichung ihres neuesten episodischen Spiels Tell My Why im August und September gibt sich Dontnod Entertainment nicht damit zufrieden, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Aktuell haben sie also sechs weitere Spiele in Entwicklung. Das nächste Game erscheint im Dezember unter dem Titel Twin Mirror.

Oska Guilbert, CEO von Dontnod Entertainment, erklärte, wie das Studio kontinuierlich wächst und es somit möglich ist sechs neue Games zu Entwickeln. Auch seinen Stolz darüber, wie gut die vorherigen Veröffentlichungen aufgenommen wurden, teilte er mit. Zu den früheren Spielen des französischen Videospielentwicklers gehören Life Is Strange, Life Is Strange 2, Vampyr und Remember Me sowie der bevorstehende Twin Mirror.

Über Twin Mirror hinaus arbeiten die Niederlassung von Dontnod Entertainment in Montreal an einem neuen geistigen Eigentum. Mehrere Teammitglieder von Life Is Strange arbeiten an dem Projekt mit. Die anderen angedeuteten Titel werden als Projekt 8, Projekt 9, Projekt 10 usw. beschrieben.

Guilbert war bestrebt, die Krone von Telltale Games als neue Anlaufstelle für interaktive Storytelling-Erlebnisse zu übernehmen, und betonte, wie wichtig es sei, verschiedene Geschichten mit verschiedenen beteiligten Regisseuren zu erstellen, um ihre einzigartigen Einflüsse und Weltbilder in die Projekte einzubringen. Er hob auch Dontnods Engagement für ein kontinuierliches Streben nach Unabhängigkeit hervor, da es weiterhin unterschiedliche Zielgruppen und Plattformen erreicht.