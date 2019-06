Publisher Bandai Namco und Entwickler Dontnod Entertainment haben Twin Mirror von seinem geplanten Release-Fenster 2019 auf 2020 verschoben, teilten die Unternehmen mit.

Darüber hinaus hat Dontnod Entertainment eine exklusive Partnerschaft mit Epic Games abgeschlossen, um die PC-Version von Twin Mirror für einen Zeitraum von 12 Monaten exklusiv über den Epic Games Store zu vertreiben.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Sam, einem 33-jährigen Enthüllungsjournalisten. Dieser versucht verzweifelt eine frische Trennung zu verarbeiten und kehrt in seine Heimatstadt zurück. Eines Morgens wacht er ohne Erinnerung an seinen Aufenthaltsort in seinem Hotelzimmer auf. Er beginnt der Sache nachzugehen, um herauszufinden was wirklich passiert ist. Dabei ist sein Verstand seine einzige Waffe. In Twin Mirror können Spieler in Sams Erinnerungen eintauchen und die Ermittlungen durch eine Serie erschütternder und einflussreicher Entscheidungen lenken. Jede dieser Entscheidungen bringt Spieler einen Schritt weiter in Richtung Wahrheit und ihren Platz in der Welt.

Twin Mirror erscheint 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.