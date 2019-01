Death Stranding gehört – obwohl wir nicht genau wissen was es ist – zu einer der großen Erwartungen im PS4-Exklusivangebot. Allerdings weiß niemand, außer Sony und Kojima Productions, wann genau es auf den Markt kommen soll.

In letzter Zeit gab es eine Menge verschiedenener Interpretationen von Aussagen des Game-Masterminds über den Releaetermin von Death Stranding. Aber wahrscheinlich war es mehr Wunschdenken, als Realität. Hideo Kojima ist der einzige der uns eine Antwort geben kann. Und das tut er nun auch, in typischer Kojima-Manier.

Hideo Kojima tut, wie es Hideo Kojima gefällt, und jetzt sagt er, dass das Spiel „eine Weile dauern wird“, bevor es von den Massen gespielt werden kann. Vor kurzem hat Kojima ein Bild von Mads Mikkelsens (der auch eine wichtige Rolle in Death Stranding spielt), Arctic, und den Lobgesängen, die er auf Twitter erhalten hat, geworben, worauf Joe Penna, der Regisseur des Films, freudig antwortete: „Wenn wir jetzt endlich Death Stranding spielen könnten“. In der Antwort sagte Kojima: „Es wird eine Weile dauern“, bevor er vorschlägt, dass wir alle Penna und Mikkelsens Film in der Zwischenzeit genießen sollten.

It’ll take a while, but meanwhile I hope everyone enjoys the film😇 https://t.co/kqdji4IYVg — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 25. Januar 2019

Mal sehen wie lange man das „Spielchen“ spielen kann, bevor uns es egal wird…