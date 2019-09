Dave Bautista sagt, er würde die Drax-Rolle aufgeben, um einen eigenständigen Film zu bekommen

Drex in Guardians of the Galaxy (C) Marvel

Marvel Studios Star Dave Bautista ist es ein ernstes Anliegen, dass sein Guardians of the Galaxy-Charakter Drax the Destroyer seinen eigenen Solo-Film bekommt. Bautista ist so ernst, dass er aus der Rolle des Marvel Cinematic Universe ausscheidet, wenn eine Solo-Geschichte für seinen Charakter bekommen würde.

„#Drax ist höllisch lustig!“, twitterte Bautista am späten Freitagabend. „Er ist auch der Zerstörer, der höllisch schrecklich ist. Seine Frau und seine Tochter wurden ermordet! Er trauert um sie und sehnt sich nach Rache !! NEIN! Es gibt überhaupt keinen Film. Ich würde buchstäblich aus dieser verdammten Rolle austreten, um diesen Film zu sehen!“

Bautista erklärte weiter, dass dies eine hypothetische Situation sei. Er hat keine Pläne, die Rolle zu diesem Zeitpunkt aufzugeben.

„Nein, ich hatte nicht vor, aus der Rolle auszusteigen“, twitterte er. „Ich sage nur, wenn“ jemand „nicht in mich investieren wollte, sondern den Film mit jemand anderem drehen wollte, würde ich gerne beiseite treten. Ich wette, jemand anderes wäre ein Weißer namens Chris named #justsayin“

Diese Diskussion begann am Donnerstag, als Bautista herausfand, dass er eine Rolle bei DC Films aufgrund seiner Verantwortung für Marvel verpasst hatte. „Der springende Punkt ist, dass ich verliebte Comicfiguren bin und einen Stand Alone will“, twitterte Bautista. „@MarvelStudios sieht in #Drax keinen Wert oder möglicherweise ich selbst oder beides, aber ich gebe nicht auf. Ich habe ein DC-Projekt aufgrund von Planungskonflikten verpasst, aber es gibt hoffentlich noch andere Charaktere und Möglichkeiten. “

Bautista hat Drax in zwei Guardians of the Galaxy-Filmen und zwei Avengers-Filmen gespielt. Er wird für Guardians of the Galaxy Vol. 3 zurückkehren. Auf der DC-Seite hatten die Fans gehofft, dass er eine Rolle in The Suicide Squad bekommt, die ihn mit Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn zusammenbringen würde. Einige Fans haben ihn als Batman-Bösewichte Bane und Clayface fantasievoll besetzt.

Bautista hat nicht nur Comic-Rollen im Blick. Er hat gesagt, dass er „alles versucht“ hat, um in einem Film mit dem Videospiel Gears of War mitzuspielen.