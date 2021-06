The Suicide Squad: neuer Trailer mit James Gunn Humor

The Suicide Squad - (C) DC

Der erste Suicide Squad Film wurde von Fans und Kritikern gleicher Maßen zerrissen. Nach freudigen Erwartungen wurde man leider mit einer recht flachen Story und einem Skybeam im Kino enttäuscht. Völlig abgesehen von der grauenvollen Darstellung des Joker durch Jared Leto, die noch immer einen bitteren Nachgeschmack bei vielen Fans auslöst. Nun ist ein neuer Trailer für The Suicide Squad von James Gunn erschienen.

Ist der Humor und der Stil des Guardians of the Galaxy Regisseurs die Rettung für DC? Denn es scheint dem Trailer nach sehr stark auf seine Handschrift gesetzt zu werden.

The Suicide Squad: Neuer Trailer im James Gunn Stil

James Gunn hat den Guardians of the Galaxy definitiv zu einem gewaltigen Erfolg verholfen. Gleichzeitig war er damit maßgeblich beteiligt an der Prägung des Marvel Humors. Natürlich waren die MCU Filme bekannt für einen sehr heiteren und lustigen Tenor. Jedoch kann man nicht abstreiten, dass Gunn einfach einen gewissen Stil hat, der Fans begeistert. Nicht umsonst haben diese lauf aufgeschrien als Disney den Regisseur entlassen wollte.

Auch Co Stars und Schauspieler die unter ihm gearbeitet haben, setzten sich für den Regisseur mit Fan Liebe ein. Jetzt soll James Gunn den neuen Suicide Squad Film retten und wie es in diesem Trailer aussieht, in erster Linie mit seinem Humor. Die spitzfindigen Dialoge, die kleinen Randkommentare oder auch der Einsatz von Pausen für den Effekt eines Gags. James Gunn weiß wie er mit diesen Details zu spielen hat.

Trailer zeigt Seestern als Endgegner

Wenn es etwas gibt, dass Action- und besonders Comic-Filme wirklich ausgeleiert haben, dann ist es der berühmte Sky Beam. Der Strahl aus Energie der in den Himmel schießt und das Ende der Welt ankündigt. In The Suicide Squad brechen die Drehbuch Autoren gemeinsam mit James Gunn mit dieser „Tradition“. Denn hier gibt es wohl einen physischen Endgegner.

Wobei nun spannend sein wird, wie gefährlich so ein Godzilla großer Seestern tatsächlich ist. Der Trailer verspricht wirklich einen interessanten Neustart für die Suicide Squad. Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr neugierig.