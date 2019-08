Share on Facebook

Gears of War 5 (Gears 5) ist Gold! Mit dieser Meldung überraschte heute Microsoft. Der Action-Titel erscheint damit planmäßig am 10. September auf Xbox One und Windows 10.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate oder als Vorbesteller der Gears 5 Ultimate Edition spielst Du bereits ab dem 6. September im Early Access. Microsoft freut sich bekanntzugeben, dass die Produktion des neuesten Teils der Serie abgeschlossen ist und dem neuen Abenteuer für alle Gears-Fans nichts mehr im Wege steht.

Egal, ob Du die jüngsten Kapitel von Kaits packendem Schicksal kennenlernst oder die gefährlichen unterirdischen Nester der Horde ausräucherst – jeder Fan kommt im bisher umfassendsten Titel des Gears-Universums auf seine Kosten. Gears 5 erscheint ungeschnitten mit USK 18-Freigabe und erwartet Dich mit einer mitreißenden Story und nervenaufreibenden Gefechten sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus.

Auf der Gamescom 2019 kann man den Titel vorab anspielen.