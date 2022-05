Cyberpunk 2077: Transit-Experte kritisiert Nahverkehrssystem

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 wurde seit seiner Veröffentlichung viel kritisiert. Tatsächlich wurde das Spiel von so vielen Leuten beim Start reklamiert, dass Sony es für einige Monate aus dem PlayStation Store entfernte. Trotz der Verbesserungen, die CD Projekt Red an Cyberpunk vorgenommen hat, wird das öffentliche Verkehrssystem des Spiels jetzt von einem echten Experten in diesen Angelegenheiten auseinandergenommen.

Dies ist kein ernsthafter Teardown darüber, wie genau Night City im Spiel funktioniert. Dies ist eher ein Hinweis darauf, dass die fiktive Stadt von Spieleentwicklern zusammengestückelt wurde, nicht von Stadtplanern. Kotaku sprach mit Jerome Horne von TransitCenter, einem Direktor für die Entwicklung von Führungskräften im öffentlichen Nahverkehr, der erklärte, warum das U-Bahn-System von Night City in einer echten Stadt einfach nicht funktionieren würde.

Horne erklärt, dass das Nahverkehrssystem einer Stadt nach vier Kriterien bewertet werden sollte. Wie viel es kostet, es zu benutzen, wie viel von der Stadt es abdeckt (wobei hinzugefügt wird, dass die Stationen nicht mehr als eine Viertelmeile voneinander entfernt sein sollten), es sollte multimodal sein, was bedeutet, dass es mehrere Transportmittel umfasst, und Passagiere sollten niemals sein gezwungen, länger als zehn Minuten auf eine Fahrt zu warten. Cyberpunk 2077 erfüllt tatsächlich zwei dieser Kriterien. Die Fahrt mit der U-Bahn ist kostenlos (zumindest für die Spieler, NPCs müssen möglicherweise bezahlen), und Sie können sie auch sofort fahren, wann immer Sie möchten.

Die anderen beiden Positionen allerdings schwächeln. Das Nahverkehrssystem von Night City ist definitiv nicht multimodal. Horne listet unter anderem Züge, Busse, Fahrradgemeinschaften, Straßenbahnen und Trams auf, was es braucht, um ein System wirklich multimodal zu machen. Cyberpunk 2077 hat nur zwei davon. Es hat auch viel weniger Haltestellen, als in einer echten Stadt dieser Größe benötigt würden. Nur 20 Stationen in einer fiktiven Stadt mit mehr als fünf Millionen NPCs. Zum Vergleich: Berlin ist die Heimat von vier Millionen Menschen und hat aber 170 U-Bahn-Stationen, mit denen sie sich fortbewegen können.

Es genügt zu sagen, wenn Night City real wäre, wäre die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, um Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, ein wahrer Albtraum. Seien wir ehrlich, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der realen Welt kann in den besten Zeiten schwierig und frustrierend sein, selbst wenn alle Positionen von Horne angekreuzt wurden. Wie in der virtuellen Version von Night City werden die meisten von uns wahrscheinlich bei Autos bleiben.