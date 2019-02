Wie groß Cyberpunk 2077 wird konnten wir bereits anhand einiger Gameplay-Videos und Aussagen der Entwickler feststellen. Bisher wissen wir nicht einmal wann das Action-Rollenspiel erscheint. Doch die Tatsache, dass CD Projekt RED in puncto Personal aufgestockt hat, zeigt uns, dass es nicht mehr lange dauern kann.

Cyberpunk 2077, von den Machern von The Witcher 3: Wild Hunt, zeigt uns eine dystopische Zukunft in einem optisch aufwendigen Gewand. Es sieht wirklich absolut fantastisch aus, dafür benötigt man auch viele Entwickler. Wie sich jetzt herausgestellt hat: Fast doppelt so viele wie beim Vorgängerprojekt.

Laut Stockwatch.pl arbeiten über 400 Mitarbeiter an Cyberpunk 2077, bei The Witcher 3 waren es „nur“ 250 Personen, wie sich jetzt herausstellte.

Erst vor Kurzem verließ der Creative Director bei CD Projekt RED, Sebastian Stępień, das Unternehmen.

Viele Mitarbeiter werden benötigt: Es wird alles von Hand gefertigt

In einem Gespräch mit Jeux Act (Übersetzung via Wccftech), dem führenden Animator des Spiels, sagte Maciej Pietras, dass das Spiel eine vollständig handgefertigte Welt haben würde. Das bedeutet es werde nichts prozedural erzeugt. So ist es auch möglich viele Gebäude im Spiel betreten zu können.

„In Cyberpunk 2077 kann man viele Gebäude betreten und weiß, dass alles von Hand gemacht wurde. Denn wir glauben, dass Qualität durch manuelle Erstellung an erster Stelle steht, in unserer Welt ist nichts verfahrenstechnisch. In dieser Hinsicht wird die Stadt „Night City“ dank dieser Vertikalität enorm sein“, sagte er.

Cyberpunk 2077 hat die Chance ein sehr erfolgreiches Game zu werden. Vielleicht übertrumpt es sogar Red Dead Redemption 2, das erfolgreichste Spiel im Jahr 2018.