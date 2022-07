Cyberpunk 2077-Fans möchten Kleidung vor dem Kauf anprobieren

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt

Cyberpunk 2077 hat seit seinem berüchtigten Start im Jahr 2020 eine Menge Verbesserungen erfahren, aber einer seiner frustrierenden Aspekte ist immer noch da. Aus irgendeinem Grund kann man in einer Welt, in der Aussehen alles ist, keine Kleidung in Cyberpunk 2077 anprobieren, bevor man sie kauft.

Jetzt, fast zwei Jahre später, fordern Fans CD Projekt Red auf, endlich eine richtige Garderobenfunktion hinzuzufügen. Dies geschieht kurz nachdem die Entwickler gerade eine Reihe anderer Add-Ons für Fananfragen veröffentlicht haben, z. B. die Möglichkeit, Ihr Erscheinungsbild anzupassen und Telefonanrufe zu überspringen.

“So sollten wir Kleidung kaufen”, sagt Reddit-Benutzer makavelinow und teilt einen mit Photoshop bearbeiteten Screenshot von Cyberpunk 2077, der uns einen Blick darauf gibt, was hätte sein können.

Cyberpunk 2077: Kleidung zuerst anprobieren?

RavenRain_ sagt, dies wäre eine große Erleichterung für diejenigen, die große Anstrengungen unternehmen, um Kleidung vor dem Kauf auszuprobieren. “Das wäre so viel besser, als im Wiki zu stöbern und sich winzige Bilder von Dingen anzusehen, die gut aussehen könnten. Genauso wie den richtigen Laden zu finden. Zu speichern. Kleidung zu kaufen und anzuprobieren. Sie zu hassen und dann den Speierstand neu zu laden.”

AJoyce86 sagt auch, dass dies eine dringend benötigte Funktion ist. “Kombiniert man dies mit der Möglichkeit, V bei der Charaktererstellung “Halt still verdammt” zu sagen, hätte Cyberpunk alle Funktionen zur Charakteranpassung haben, die Star Trek Online in … 2010 hatte.”

Das würde natürlich gut zu einem Transmog-System passen. CD Projekt Red hat zumindest angedeutet, dass diese Funktion für Cyberpunk 2077 auf dem Weg ist, also wird es mit etwas Glück zusammen mit einem neuen und verbesserten Einkaufssystem in den verschiedenen Kleidergeschäften von Night City veröffentlicht.

Cyberpunk 2077 ist für Windows PC, Google Stadia, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.