Erst kürzlich wurde auf dem offiziellen Twitter-Account die Katze aus dem Sack gelassen: Cyberpunk 2077 wird auf der E3 offiziell vorgestellt. Die Gaminggemeinde ist alleine durch diese Ankündigung vor Freude an die Decke gegangen. Kein Wunder, zählt der Titel doch zu einem der mit spannendsten erwarteten Games überhaupt.

Territory Studios, aus dessen Schmiede das Spiel ja bekanntlich stammt ist bekannt für ihren Perfektionismus, sowohl was das Gameplay als auch die Grafik betrifft. Das Brimborium, welches das Studio zur Bewerbung des Spiels macht ist gleichzeitig riesig wie auch spannend. Wenn wir uns diesen Aufwand einmal genauer ansehen können wir ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass uns großartiges erwarten wird.

Leider kann man noch nicht genau abschätzen, wann das Spiel genau veröffentlich wird.

Was für 2019 spricht

Möglich, dass gleich auf der E3 2019 erste Gameplays präsentiert werden und die Fachwelt zum extensiven probieren eingeladen wird. Sollte dies der Fall sein und berücksichtigt man den Perfektionismus der Entwickler, so ist ein Release noch heuer zumindest nicht unwahrscheinlich.

Natürlich kann sich das Spiel auch noch auf das Jahr 2020 hinaus verzögern, was allerdings auch eine nette Hommage von seitens Cyberpunk wäre, also alles gut soweit.

Hoffen wir das Beste, denn natürlich kann es auch sein, dass das Studio uns wie bisher mit weiteren Clips, Trailern und Gameplays auf einen unbestimmten Zeitpunkt vertrösten wird. Das wäre natürlich schade, würde jedoch klar für die bisherige Strategie des Unternehmens sprechen uns zumindest an der Entwicklung in kleinen Häppchen teilhaben zu lassen.

Aber vielleicht werden wir ja auch ganz anders überrascht und es heißt vonseiten der Entwickler, dass Cyberpunk: 2077 komplett fertig ist und in den Startlöchern steht. Ich bin mir sicher, die komplette RPG-Fangemeinde würde toben, sich Urlaub nehmen und dann wochenlang nicht mehr mit dem Spielen aufhören können.

Möglich ist das natürlich schon, denn wenn man sich ansieht, das III letztes Jahr schon fertig war und dies natürlich als ein Test angesehen werden könnte. Man sollte bei Releases stets das unerwartete erwarten. Wir wissen ja, wie CDPR den Hype erzeugen und auch am Leben halten kann, darin sind sie schlichtweg Profis.

Die Community blickt also sehr gespannt auf die E3 2019. Noch nie wollten Fans so viele Details über ein einzelnes Spiel wie möglich wissen. Die Internetforen, Blogs und Videogaminggemeinschaft wartet beharrlich auf das, was uns die Entwickler präsentieren werden. Auf den offiziellen reddit- und YouTube- Kanälen zum Spiel tauscht sich die Fangemeinde im Minutentakt aus und will vermeintlich mit immer neuen Details glänzen. Allerdings stehen wir alle noch sehr im Nebel um ehrlich zu sein.

So wird uns also wohl nichts anderes übrigbleiben als geduldig um auf die Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 zu warten, welche dieses Jahr vom 11. bis zum 14. Juni im Los Angeles Convention Centre stattfinden wird. Allen Fans sei schon verraten, dass uns das Studio wohl zumindest neue, spannende Videos und Gameplays präsentieren wird. Nach knapp sechs Jahren dürfen wir uns endlich auf die finalen Züfe bis zum Release des wohl am meisten erwartete Spiels seiner Generation freuen dürfen. Egal ob Playstation, XBOX oder PC-Variante, endlich wollen alle spielen. Ein weiteres Gerücht besagt übrigens, dass der Hersteller mit pop-Superstar Lady Gaga kooperiert. In welcher Form ist jedoch bisher nicht bekannt. Auch die PC Systemanforderungen wurden nun bekannt gemacht, ein weiteres Indiz dafür, dass das Spiel nun in der Pipeline liegt und wir nicht mehr lange warten müssen, bis es nun endlich am Markt erscheinen wird. Alle Augen also auf die E3 im Juni gerichtet.