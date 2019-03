Wie wir vor gut einem Monat herausgefunden haben wechselte der Design-Director, Sebastian Stępień, während der Entwicklung von Cyberpunk 2077 zu Blizzard. Damit hat der polnische Entwickler ein promintens Mitglied verloren. Nun stellte sich heraus, das Konrad Tomaszkiewicz seine Aufgaben übernommen hat.

Wie die LinkedIn-Seite von Konrad Tomaszkiewicz zeigt, hat er seit Februar 2019 die Funktion als Design-Director übernommen, welche sich zu seinem Titel als „Vice President of Game Devolopment“ hinzufügt. Zuvor war er als Senior Designer bei der Entwicklung von The Witcher tätig, bis er eben zum Game-Director bei The Witcher 3 aufgestiegen ist.

Cyberpunk 2077 hat derzeit noch keinen Releasetermin. Was wir sagen können ist, dass wir auf der E3 2019 einiges dazu sehen werden. Das hat CD Projekt RED nämlich bereits verraten.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28. Februar 2019