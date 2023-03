CS:GO Spieler zahlt 150.000 € für einen Waffenskin

Ein Counter Strike: Global Offensive Spieler hat fast 150.000€ für einen AK-47 Skin ausgegeben. Einer der teuersten Käufe aller Zeiten.

Counter-Strike Global Offensive Fakten

Entwickler: Valve Publisher: Valve Genre: Shooter Release: 21/08/2012 Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Counter-Strike Global Offensive

Hört sich fast schon unfassbar an, ist aber die Wahrheit. Für einen einzigartigen Skin des AK-47 Sturmgewehrs hat ein Spieler diese Woche die enorme Summe bezahlt. Gut 150.000 € hat der CS:GO Spieler für den Skin bezahlt, was die Transaktion zu einem der teuersten Käufe in der gesamten Geschichte des Spiels macht.

Abseits des Spiels selbst, ist Counter Strike: Global Offensive wohl für eine Sache ganz besonders bekannt. Die Skins. Seit 2013 die Möglichkeit eingeführt wurde, Skins mit echtem Geld zu kaufen und verkaufen, hat sich aus dem ganzen ein profitabler Markt entwickelt. Dabei gilt, je seltener desto besser. So versuchen Spieler natürlich, seltene Skins billig zu bekommen, um die dann später teurer zu verkaufen. Inflation, Angebot/Nachfrage, das ganze funktioniert wie jeder andere Mark auch.

4x Reason Holo Wild Lotus just sold on buff for 150’000€ 😳 pic.twitter.com/qv5qKvoRjv — Lorenzo (@we3csgo) March 13, 2023

Skins können dabei tausende von Euros wert sein, je nachdem um welchen es sich handelt und welche Sticker drauf sind. Diese Woche hat ein Spieler das ganze allerdings auf die Spitze getrieben. Insgesamt 149.000€ hat der Spieler für einen “factory new” Wild Lotus Skin bezahlt. Verkauft wurde der Skin über die Website Buff, dem größten chinesischen CS:GO Marktplatz. Mit diesem Preis schafft der Skin es wahrscheinlich unter die Top 10 teuersten Skins in der Geschichte von CS:GO.

Auf Platz 1 schafft er es aber nicht. Der Platz geht an den “Case Hardened (Blue Gem)” Karambit Skin. Zu kaufen gibt’s den für gute 1.5 Millionen U.S. Dollar.

Warum so teuer?

Ist vermutlich die Frage die gerade allen hier durch den Kopf geht. Naja, der “Wild Lotus” Skin an sich ist schon unglaublich selten. Er ist 2019 erschienen und insgesamt gibt’s davon weniger als 3000, und noch weniger davon sind im “factory new” Zustand. Der Skin alleine hat schon einen stolzen Preis von 10.00€. Dazu kommt dann noch, dass sich auf dem Skin vier “Reason Holo” Sticker vom CS:GO Major 2014 befinden. Jeder einzelne davon ist gut 40.000€ wert.

CS:GO wird immer beliebter

Ein sicher nicht unerheblicher Grund warum der Skin Markt immer beliebter wird, ist die Beliebtheit von Counter Strike: Global Offensive selbst. Der Taktik-Shooter von Valve bricht derzeit wieder alle Spielerrekorde. Und das kurz vor dem angeblichen Release von CS:GO 2.

Counter Strike: Global Offensive ist auf Windows PC verfügbar.