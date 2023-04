Counter-Strike: AK-47- & Messer-Skin für verrückte 500.000 US-Dollar verkauft

Counter-Strike Fakten

Bereits vor einigen Monaten bot der Skin-Sammler “Luksusbums” aus Dänemark seinen “Case Hardened AK-47-Skin” aus Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) zum Verkauf an. Einer der teuersten Counter-Strike-Skins der Welt, der “661 ST MW 4xTT holo”, hatte einen so hohen Verkaufspreis, dass sogar die Webseite ihre Preisobergrenze für Skin-Verkäufe anheben musste!

Das gute digitale Stück war einige Monate nicht zu verkaufen. Nun fand Luksusbums tatsächlich einen Käufer. Wie Dexerto berichtet, wurde der Case Hardened AK-47-Skin jetzt im Rahmen eines Bündelkaufs für über 500.000 US-Dollar verkauft.

Wer kaufte den Skin? Nun, darüber wird geschwiegen. Angeblich soll es sich um einen chinesischen Spieler handeln, der auch das “Souvenir AWP Dragon Lore” besitzt, einen Skin im Wert von über 100.000 US-Dollar.

Zusätzlich zum Case Hardened AK-47-Skin umfasste der Verkauf auch das “Karambit Case Hardened Blue Gem”, das gleiche Messer wie das 1,5 Millionen US-Dollar teure Karambit, das teuerste Skin in der CS:GO-Geschichte, jedoch ist das Karambit von Luksusbums “nur” 100.000 US-Dollar wert.

Der Verkäufer, “zipeL”, schreibt auf Twitter: “Ich habe gerade den zweitgrößten Trade in der CS-Geschichte abgeschlossen!”

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums

– #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

– Karambit #387 P1 in well-worn

The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq

— zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023