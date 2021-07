CrossfireX soll noch 2021 für Xbox One und Xbox Series X/S kommen!

Crossfire X - (C) Smilegate Entertainment

Könnt ihr euch noch an CrossfireX erinnern, dass für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt wurde? Ursprünglich sollte der Shooter 2020 erscheinen. Nun hat Smilegate Entertainment aktualisierte Grafiken für drei Multiplayer-Karten gezeigt. Wenn es nach den Entwicklern geht, läuft alles nach Plan und der Titel soll irgendwann 2021 für die Xbox-Plattformen erscheinen.

Der ausführende Produzent von CrossfireX enthüllte die neuesten grafischen Verbesserungen für die Karten des Titels, die seit der Beta stark im Detail verbessert wurden, um die Immersion für die Spieler zu erhöhen. Karten wie Babylon, Invasion und Babylon Lab werden neue Kampfmöglichkeiten ermöglichen, die in der Crossfire-Franchise noch nicht gesehen wurden.

Die Entwickler von Smilegate haben zu jeder der überarbeiteten Karten drei neue Videos veröffentlicht, die ihre Blitz- und Schattenverbesserungen sowie beeindruckende neue Reflexionen zeigen.

Neben der insgesamt besseren Grafik wird CrossfireX auch eine neue Spielmechanik namens “Tactical Growth System” erhalten. In bestimmten Spielmodi können die Spieler für eine begrenzte Zeit spezielle Upgrades auswählen. Diese Upgrades gewähren Boni für Angriff (erhöhter Schaden), Verteidigung (taktischer Schild) und Erholung (Gesundheitsregeneration). Das System ermöglicht es Spielern, auf die aktuelle Situation zu reagieren und sich bei Bedarf schnell anzupassen. Darüber hinaus erhalten einige Multiplayer-Modi drei Phasen in einer Runde statt zwei wie in der Beta.

CrossfireX ein Call of Duty-Killerspiel?

CrossfireX wird aus zwei Teilen bestehen: dem Free-to-Play-Multiplayer von Smilegate und einer Premium-Einzelspieler-Kampagne von Remedy, die für ihren filmischen Ansatz bekannt sind. Obwohl der letzte Story-Trailer vor mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde, scheint sich das Spiel gut zu entwickeln. Es wird interessant sein zu sehen, wie das Studio mit diesem Projekt umgehen wird, da sich finnische Entwickler mit Third-Person-Action-Titeln einen Namen gemacht haben, während CrossfireX ein traditioneller FPS sein wird.

Neben der Story-Kampagne für CrossfireX hat Remedy Entertainment noch viele weitere Projekte in Arbeit. Zuvor hatte das Studio bekannt gegeben, dass es an einem Koop-Multiplayer-Spin-off im Control-Universum arbeitet. Darüber hinaus neckten die Entwickler mindestens fünf neue Spiele in der Entwicklung mit Plänen, bis 2025 mindestens drei langfristige Franchises zu besitzen.

Ursprünglich war der Release von CrossfireX für 2020 geplant. Es soll noch dieses Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt kommen.