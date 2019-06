Share on Facebook

Beim heutigen Microsoft E3-Briefing wurde bekannt gegeben, dass CrossfireX, das erste Crossfire-Spiel, das auf die Konsole kommt, 2020 als erstes auf Xbox One mit einzigartigen Inhalten für Xbox Game Pass-Abonnenten veröffentlicht wird.

Mit 650 Millionen registrierten Spielern in seiner 10-jährigen Geschichte ist Crossfire eines der meistgespielten PC-Spiele der Welt. Crossfire ist ein frei spielbarer Ego-Shooter mit zwei Söldner-Konzernen – „Black List“ und „Global Risk“ – die sich in einem epischen globalen Konflikt bekämpfen. Die Spieler übernehmen entweder die Rolle eines Söldners der Schwarzen Liste oder des Globalen Risikos und schließen sich einem Team an, das zusammenarbeiten muss, um zielgerichtete Szenarien zu verwirklichen.

CrossfireX wird von unserem Team bei Smilegate Entertainment in Seoul, Südkorea, entwickelt. Microsoft hat e Entwicklungspartner wie Remedy Entertainment gewonnen, um Xbox-Spielern eine Plattform voller Erlebnisse zu bieten, einschließlich einer Einzelspieler-Kampagne, Battle Royale und kompetitiver Multiplayer.

Zu CrossfireX soll es später in diesem Jahr weitere Details geben. Wir bleiben natürlich dran.