Remedy Games sagt, Vorteile der Next-Gen Konsolen auszunutzen ist schwerer als erwartet

Remedy Entertainment’s Control erhielt kürzlich ein Update, dass die Vorteile von Konsolen der nächsten Generation nutzen soll. In einem neuen Videointerview auf IGNs Youtube Kanal, ging Community-Chef Thomas Puha auf eine Reihe verwandter Themen ein.

Beginnend mit den Fragen zur Optimierung der schwächsten Next-Gen Konsole, der Xbox Series S.

Die Xbox Series S unterscheidet sich nicht von den vorherigen Generationen, in denen das System mit den niedrigsten Spezifikationen bestimmt was man tun soll. Es ist sehr einfach zu sagen, nur Auflösung und Texturqualität zu verringern und loslegen zu können. Leider ist es bei weiten nicht so einfach

Jede Engine ist nun mal anders aufgebaut. Es ist aber etwas anderes wenn Spieler sagen diese Engine macht all das. Denn es kommt darauf an ob wir eine Engine erstellen die mehr an die GPU oder CPU gebunden ist. Nun, in Control besteuern wir beides weil wir viel Physik haben. Aber auf der anderen Seite auch viele Raytracing-Effekte. Das macht einen großen Unterschied, besonders bei der Xbox Series S.