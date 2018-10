Sony Interactive Entertainment geht auf Nummer Sicher. Nach Days Gone, wurde Concrete Genie ebenfalls auf Frühjahr 2019 verschoben.

Eigentlich sollte es noch dieses Jahr erscheinen. Sony hat es nun aber, ebenso wie das Open World Action Game Days Gone, auf Frühjahr 2019 verschoben. Hierbei blieb man allerdings unspezifisch. Während Days Gone ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten hat, bleibt es für Concrete Genie bei Frühjahr.

In Concrete Genie folgt ihr dem jungen Ash, nein nicht dem Pokemon Trainer, durch seine verlassene Heimatstadt Denska. Ash vertreibt seine Sorgen mit Malerei und wie es das Schicksal so will, entdeckt ihr einen magischen Pinsel, mit dessen Hilfe ihr die verdreckten Wände Denskas reinigen und das Leben in der Stadt zurückbringen könnt.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.