In einem Post auf dem PlayStation Blog schrieb SIEA Marketing Vice President Asad Qizilbash, dass Sony „beschlossen habe, die Veröffentlichung von Days Gone aus dem überfüllten Februar-Zeitrahmen in den April zu verlegen“.

Days Gone war ursprünglich für den 22. Februar 2019 gepalnt. Eigentlich war ein Releasetermin für 2018 geplant.

