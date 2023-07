CoD: Modern Warfare 2-Inhalte werden auf neues Spiel übertragen

Damit sagt Activision indirekt, dass das nächste Call of Duty-Spiel "Modern Warfare 3" heißen wird.

Eine wichtige Frage, für Spieler die einiges an Zeit und Geld in Call of Duty: Modern Warfare 2 gesteckt haben, wurde beantwortet. Activision hat bestätigt, dass eine Reihe von Inhalten aus dem beliebten Spiel MW2 in den diesjährigen Serieneintrag von Call of Duty übertragen werden. Damit bestätigte man indirekt, dass das nächste Spiel Call of Duty: Modern Warfare 3 heißen wird.

Die Ankündigung erfolgte am Montag in Form einer Twitter-Umfrage, in der die Spieler gefragt wurden, ob sie die Operatoren, Waffen und Pakete aus Modern Warfare 2 im neuen Call of Duty sehen möchten.

Die Optionen zur Abstimmung waren klar: “Ja” und “Ja, wann wird es enthüllt?”. Irgendwie ziemlich einseitig diese Umfrage.

Let’s get this out of the way… Should #MWII Operators, Weapons and Bundles carry forward into Call of Duty 2023? — Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2023

Modern Warfare 2: Inhalte zu Modern Warfare 3 übertragbar

Sledgehammer Games entwickelt das nächste Call of Duty-Spiel, dass anscheinend MW3 werden wird. Für 2024 dürfte ein neuer Black Ops-Titel in Arbeit sein, der während des Golfkriegs spielt und von Treyarch entwickelt wird.

Es bleibt abzuwarten, wann genau Activision das CoD-Spiel für 2023 zeigen wird. Angeblich soll es im November erscheinen. Derweilen vergnügen sich tausende Xbox-Spieler mit älteren Titeln der Shooter-Serie. Mehr als 200.000 Personen zocken alte Xbox 360-Titel, nachdem das Matchmaking-Problem gelöst wurde. Irgendwie spannend, gerade zu jener Zeit, an der Microsoft ein Gerichtsurteil gegen die FTC gewonnen hat.

Zumindest konnte sich Sony einen Deal mit Microsoft aushandeln. So werden Call of Duty-Spiele die nächsten 10 Jahre für PlayStation-Konsolen erscheinen, also über die PS5 bis zur PS6 hinaus. Allerdings beschränkt sich der Deal “nur” auf CoD. Andere Franchises sind davon nicht betroffen. Ebenfalls durchgesickert: Nicht vor 2025 soll Call of Duty im PC/Xbox Game Pass verfügbar sein.

Call of Duty: Modern Warfare 3 befindet sich anscheinend in Entwicklung, dass Inhalte von Modern Warfare 2 übernimmt.