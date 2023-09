Was haben Chuck Norris, Scooby Doo und Robocop gemeinsam? Fortnite!

Eine Umfrage wurde kürzlich in der Fortnite-Community herumgereicht und deutet auf weitere Zusammenarbeiten in zukünftigen Spielzeiten hin. Dies ist nur eine von vielen Umfragen, die im Laufe der Jahre im Zusammenhang mit Fortnite durchgeführt wurden.

Fortnite war eines der erfolgreichsten viralen Videospiele, seit seine drei verschiedenen Modi zwischen 2017 und 2018 veröffentlicht wurden. Sechs Jahre nach seiner Einführung hat das Spiel unzählige Erweiterungen erhalten und befindet sich derzeit in der vierten Saison von Kapitel 4, die von Heist-Filmen inspiriert ist.

Ein häufiges Thema in den über zwanzig bisherigen Spielzeiten ist die Vielzahl von Zusammenarbeiten mit anderen Marken, darunter viele, die nicht (zumindest ursprünglich) aus Videospielen stammen. Viele dieser Events dienen in der Regel dazu, die andere Marke zu bewerben, insbesondere wenn sie bald einen weiteren Eintrag erhält, und die zahlreichen Umfragen zu Fortnite spielen eine gewisse Rolle dabei, ob sie überhaupt stattfinden.

Earlier today, Epic sent out a new survey to some players asking them how familiar they are with various names 😳

These surveys usually include one or multiple collabs that end up in Fortnite at some point in the future 👀

Which of these would you love to see in the game? pic.twitter.com/k7eKCmrUZa

— Shiina (@ShiinaBR) September 2, 2023