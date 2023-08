Khaby Lame ist nun in Fortnite spielbar!

So einfach geht´s.

Fortnite Fakten

Entwickler: Epic Publisher: Epic Genre: Shooter Release: 25/07/2017 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Fortnite

Fortnite hat im neuen Filmtrailer den Khaby Lame Skin und andere Designs enthüllt. Fortnite beginnt endlich damit, Kapitel 4, Staffel 4, in den sozialen Medien zu bewerben. Infolgedessen sind die Spieler zunehmend gespannt darauf, was Epic Games für die bevorstehende Fortnite-Season bereithält.

Eine der ersten Enthüllungen von Epic Games war das Thema für die neue Fortnite-Season. Kapitel 4, Staffel 3, führte die Fortnite-Spieler in ein Thema ein, das sich um Dschungel und tropische Gebiete dreht und eine neue Biozone und Dinosaurier einführt. Für Staffel 4 taucht Fortnite in das Heist-Thema ein und bewirbt den Hashtag #FortniteLastResort. Die ersten Teaser haben gezeigt, dass Fortnite Inhalte wie neue Waffen und Geschichten in seine ständig wachsende Hintergrundgeschichte einbringt.

Time to get even. The Ultimate Heist begins tomorrow. This is #FortniteLastResort. pic.twitter.com/JhXybVDX6t — Fortnite (@FortniteGame) August 24, 2023

Khaby Lame ist ganz einfach in Fortnite gelandet

Fortnite hat einen neuen Filmtrailer geteilt, der Khaby Lames Skin zusammen mit anderen Charakter-Skins zeigt, einen neuen Blick auf den Bösewicht von Staffel 4 wirft und mehr. Eine der Höhepunkte des Videos ist die Ankunft von Khaby Lame in Fortnite mit einem Skin, der von dem TikTok-Star inspiriert ist.

Der Trailer bestätigte frühere Werbeaktionen und enthüllte die Diamond Dealer- und Fish Thicc-Skins, eine muskulöse Version des beliebten Charakters Fishsticks, sowie neue Skins, deren Details bald veröffentlicht werden sollten. Eine weitere große Enthüllung erfolgt im letzten Bild des Trailers: Fortnite bekommt ein Ahsoka Tano-Skin, wodurch eine weitere Star Wars-Figur in das Spiel kommt.

Ein weiterer wichtiger Moment des neuen Fortnite-Trailers ist die Enthüllung von Kado Thornes Skin, der der Hauptbösewicht von Staffel 4 sein wird. Das Video zeigt eine streng bewachte Einrichtung, die von den neuen Charakteren überfallen wird, und als sie die Waffen finden, für die sie gekommen sind, überrascht Kado die Gruppe. Der Bösewicht breitet dann seine Flügel aus und stürmt zum Angriff, wobei der Trailer den Skin des Vampir-Kado Thorne zeigt.

Zusammen mit den neuen vorgestellten Charakteren präsentierte Fortnite eine EMP-Granate und eine Turm-Aktentasche, einige der neuen Waffen, die in Fortnite Staffel 4 eingeführt werden. Eine weitere interessante Einzelheit ist das Auftauchen von drei neuen POIs (Points of Interest), deren Details bald enthüllt werden sollen.

Mit einer Season, die sich um das Heist-Thema dreht, bringt Fortnite ein interessantes Element à la “Ocean’s Eleven” in das Spiel ein. Kado Thorne ist die neue Bedrohung im Spiel, da er die Ressourcen der Insel nutzt, um prunkvolle Anwesen zu finanzieren. Neben der Einführung neuer Charaktere in Fortnite wie dem kultigen Khaby Lame und neuen Waffen besteht die Möglichkeit, dass mehrere mythische Waffen zu Fortnite zurückkehren. Mit so vielen bevorstehenden Ereignissen steht Kapitel 4, Staffel 4, den Fortnite-Spielern möglicherweise eine arbeitsreiche Saison bevor.

Fortnite ist verfügbar für Mobile, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.