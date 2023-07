Fortnite goes Futurama!

Ich mach mir mein eigenes Battle Royale mit Black Jack und Nutten!

Fortnite hat eine Zusammenarbeit mit Futurama angekündigt, und die Spieler sind gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren, was kommen wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen zusammenarbeiten und bestimmte Produkte oder Marken anderswo bewerben. Bei Fortnite ist dies schon fast immer Realität gewesen. Mehrere bekannte Charaktere sind in dem beliebten Battle Royale-Spiel aufgetaucht, und es hat sogar ermöglicht, dass ungewöhnliche Franchises sich zusammenschließen und ihre Charaktere gemeinsam mit vermeintlichen Rivalen auf dem Bildschirm erscheinen lassen – so geschehen mit Kratos von Sony und Master Chief von Xbox.

Leaks haben angeteasert, dass Family Guys Peter Griffin und sein berüchtigter Hühnerrivale vielleicht ebenfalls zu Fortnite hinzugefügt werden. Es ist unbekannt, ob dies ein Streich von Epic ist oder ob es letztendlich passieren wird, aber einige Fans der Erwachsenen-Cartoonserie haben diese Zusammenarbeit schon eine Weile erwartet. Es scheint, dass dies noch nicht im nächsten Update enthalten sein wird, aber Charaktere aus einer anderen beliebten Erwachsenen-Cartoonserie könnten bald zu Fortnite kommen.

Futurama: Benders blanker Metall-Arsch in Fortnite

Der offizielle Fortnite Twitter-Account hat eine Zusammenarbeit mit Futurama in einem überraschend kurzen Tweet angekündigt. Der Tweet enthielt einen Link zu einem Video, das am 26. Juli um 6 Uhr Eastern Time auf YouTube uraufgeführt wird, und es stand nur “All Hail Hypnotoad” darin. Es enthielt auch ein kurzes Video vom Raumschiff Planet Express aus Futurama, das in eine riesige animierte Werbetafel krachte, auf der ein Clip von Hypnotoad selbst zu sehen war.

Update v25.20 sollte ursprünglich am Dienstag, dem 25. Juli, veröffentlicht werden, wie die meisten Fortnite-Updates, aber es wurde mysteriöserweise verschoben. Als Folge dieser Verzögerung musste der Duos Cash Cup, der für Mittwoch geplant war, auf Dienstag verschoben werden, um zu vermeiden, dass die Spieler während des Wettbewerbs mit Ausfallzeiten konfrontiert werden. Es ist immer noch unbekannt, warum Epic Games beschlossen hat, das Update zu verschieben, aber es könnte mit den last-minute Vorbereitungen für diese Zusammenarbeit zusammenhängen.

Bald werden die Spieler mehr darüber erfahren, was kommen wird. Das Video wird in den frühen Morgenstunden des 26. Juli live gehen und enthüllen, worum es bei der Futurama-Zusammenarbeit geht. Da es eine Ankündigung auf Twitter gab, ist es wahrscheinlich, dass es ein großes Ereignis sein wird, vor allem in Anbetracht dessen, dass das Fortnite Summer Escape Event nach zwei langen Wochen der Feierlichkeiten vorbei ist. Die Spieler können einige Futurama-Themenskins erwarten, vielleicht sogar eine Veränderung auf der großen Leinwand in Mega City und möglicherweise einige futuristische Weltraumwaffen.

