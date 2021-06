Capcom – Vier Titel sollen während der E3 2021 gezeigt werden

(C) Capcom

Publisher Capcom hat via Twitter einen Teil ihres Line-Ups verraten, dass bei der diesjährigen E3-Pressekonferenz vertreten sein soll. Hierbei sollen vier Titel besonders im Fokus liegen. Die Rede ist von The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Monster Hunter Rise und das kürzlich erschienenen Resident Evil Village.

Ob wir uns auf weitere Überraschungen von Capcom einstellen können ist unklar, da die vier Titel allein schon viele Minuten an Content abdecken könnten und ein breites Publikum ansprechen. Bei der Ankündigung durften Release-Termine der Titel kaum eine Rolle spielen. Denn bereits vor einigen Wochen hatte der Publisher The Great Ace Attorney Chronicles für und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Nintendo Switch, PC sowie ersteres noch PlayStation 4 angekündigt.

Das rundenbasierte Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin soll bereits am 9. Juli 2021 erscheinen. Hierbei handelt es sich um ein Spin-Off der Reihe, dessen Fokus auf der erzählten Geschichte liegt. Ein Ratahlos Baby wird auch auf der Reise begleiten. Mit dem klugen Vorfahren von Phoenix Wright, Ryunosuke Naruhodo, könnt ihr dann ab dem 27. Juli 2021 in The Great Ace Attorney Chronicles zahlreiche Kriminalfälle lösen. Es handelt sich hierbei um ein doppeltes Paket. Denn mit der Chronicles-Saga erhaltet ihr beide veröffentlichten Abenteuer von Ryunosuke und taucht in die Welt von Japan und London im späten 19. Jahrhunderts ein.

Welche Überraschungen Capcom für Resident Evil Village und Monster Hunter Rise geplant hat, wäre nun reine Spekulation. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns auf weiter Details und Updates zu den Titeln freuen können. Die Pressekonferenz findet im Rahmen der E3 2021 am 14. Juni um 23:30 Uhr deutscher Zeit statt.