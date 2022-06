Call of Duty: Warzone – RICOCHET nimmt Cheatern die Waffen weg!

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Euch kommt in Call of Duty: Warzone ein Spieler ohne Waffen entgegen? Nun, dann könnte er ein Cheater sein, der Dank des Entwaffnungs-Updates des Anti-Cheat-Systems RICOCHET die Waffen abgenommen werden. Klingt gut, ist es auch!

Cheater in Warzone sind nicht unüblich und können die Frustrationskurve von Spielern ordentlich in die Höhe bringen. RICOCHET wurde mit Call of Duty: Vanguard einführt und sollte den Betrügern einen Riegel vorschieben, was es auch immer wieder macht, aber gefühlt hat sich bisher nicht viel gebessert. Das neueste Update bringt uns zumindest ein Schmunzeln, wenn wir selbst einen Cheater im Spiel treffen.

Entwaffnung. Wird man beim Schummeln erwischt, also als Betrüger entlarvt, wird man der “Barmherzigkeit” der anderen Spieler ausgesetzt. Ohne Waffe lebt es sich in einem Shooter eben schwer.

Call of Duty: Warzone – RICOCHET entwaffnet Cheater

“Heute teilen wir eine weitere Minderungstechnik aus unserer Toolbox”, sagt Activision. “Wie der Name schon sagt, nimmt ‘Disarm’ ihnen, wenn Betrüger entdeckt werden, einfach ihre Waffen weg (einschließlich ihrer Fäuste). Wir erwarten nicht, dass viele Clips davon ihren Weg ins Internet finden werden, aber wir haben es in Aktion gesehen und die Reaktionen von Betrügern sind immer unbezahlbar.”

Viele Video-Clips gibt es noch nicht, aber einer von CharlieIntel hat es auf Twitter geschafft:

RICOCHET has a new feature that will automatically disarm a player if they are suspected of cheating. #Warzone pic.twitter.com/93pMcLMKHA — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 16, 2022

“Wir haben andere Schadensbegrenzungen, auf die wir wahrscheinlich in Zukunft setzen werden”, fährt Activision fort. “Neben der Mission, unfaires Spiel zu bekämpfen, haben wir eine zweite, etwas geheime Mission, um so viele Betrüger wie möglich zu ärgern.”

Call of Duty: Warzone erschien am 10. März 2020 und ist aktuell für Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 und Xbox One verfügbar. Die Fortsetzung, Warzone 2, soll noch dieses Jahr enthüllt werden.